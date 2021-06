Een jaar na de invoering van de nationale veiligheidswet zijn de vrijheden in Hongkong gedecimeerd en staan de mensenrechten er steeds meer onder druk. Door de wet is Hongkong goed op weg om een politiestaat te worden waar een ware crisis voor mensenrechten heerst, zo stelt Amnesty International in een nieuw rapport.

Uit het dinsdag verschenen rapport In the Name of National Security blijkt dat de autoriteiten in de afgelopen 12 maanden met de nieuwe wet in de hand een brede waaier aan mensenrechtenschendingen hebben gepleegd.

'Onder het mom van "nationale veiligheid" werden censuur, arrestaties en vervolging gelegitimeerd. Er is duidelijk bewijs dat de zogenaamde waarborgen voor mensenrechten in de nationale veiligheidswet een tandeloze tijger zijn, terwijl de wet de bestaande Hongkongse wetgeving op het gebied van mensenrechten terzijde schuift.'

Angstklimaat

'De wet strekt zijn tentakels uit naar alle sectoren van de samenleving, van politiek en cultuur tot onderwijs en media', zegt Yamini Mishra, regionaal directeur Asia-Pacific bij Amnesty International. 'Er is een angstklimaat gecreëerd dat mensen ertoe dwingt om twee keer na te denken voor ze iets zeggen, wat ze twitteren en hoe ze leven. Uiteindelijk dreigt voor de stad net zo'n kaalslag voor mensenrechten als op het Chinese vasteland.'

Op 1 juli 2020, de eerste volledige dag waarop de wet in werking trad, arresteerde de politie meer dan 300 demonstranten, onder wie 10 op verdenking van het overtreden van de nationale veiligheidswet. Sindsdien volgden op grond van de wet vele arrestaties en rechtszaken tegen mensen die alleen maar gebruik maakten van hun rechten op vrije meningsuiting, vreedzame vergadering en vereniging, stelt Amnesty.

Arrestaties

'Tussen 1 juli 2020 en 23 juni 2021 heeft de politie op grond van de veiligheidswet minstens 114 mensen gearresteerd of een arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd, 64 mensen werden formeel aangeklaagd en 45 van hen zitten in voorarrest.'

Amnesty eist van de regering van Hongkong dat ze ophoudt met het hanteren van wat ze een buitensporig brede definitie van 'het bedreigen van de nationale veiligheid' noemt om vrijheden in te perken. 'Daarnaast moeten de Verenigde Naties een spoedig debat starten over de steeds slechter wordende mensenrechtensituatie in China, en daarbij aandacht schenken aan de uitvoering van de nationale veiligheidswet in Hongkong', zo zegt Mishra nog.

