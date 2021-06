De Afrikaanse Unie (AU) schorst Mali opnieuw. In mei werd in het land een militaire staatsgreep gepleegd, de tweede in negen maanden tijd.

De AU 'beslist de deelname van de republiek Mali aan alle activiteiten van de Afrikaanse Unie, haar organen en instellingen op te schorten totdat een normale grondwettelijke orde hersteld is in het land', verklaart de Raad van Vrede en Veiligheid van de organisatie in de mededeling.

De AU roept de Malinese militairen op 'dringend en onvoorwaardelijk terug te keren naar de kazernes en zich te onthouden van elke toekomstige inmenging in het politieke proces van Mali'. Ze vraagt de voorwaarden vast te leggen om 'zonder belemmeringen, doorzichtig en snel' terug te keren naar een democratische transitie. 'Zoniet zal de Raad niet aarzelen gerichte sancties op te leggen en andere strafmaatregelen te nemen tegen hen die de transitie verhinderen', zo wordt er in de tekst aan toegevoegd.

Staatsgrepen

Mali kende twee staatsgrepen in negen maanden tijd. Op 18 augustus 2020 werd president Ibrahim Boubacar Keïta bij een putsch afgezet na maanden van betogingen tegen de regering. De president werd beschuldigd van corruptie en van onvermogen tegenover de onveiligheid in het land. Mali werd toen geschorst door de AU, maar de schorsing werd opgeheven nadat de junta zich tot een transitie naar een civiel bewind had verbonden.

In mei arresteerden de militairen president Bah Ndaw en premier Moctar Ouane omdat ze ontevreden waren over de samenstelling van de regering.

