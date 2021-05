In Mali zitten de president, de premier en de minister van Defensie vast in een militaire basis nadat soldaten van het nationale leger hen ontvoerde. België schaart zich achter de oproep van de internationale gemeenschap om het trio onmiddellijk vrij te laten.

Malinese soldaten hebben maandag drie prominente politici gevangengenomen en overgebracht naar een militaire basis in Kati, op vijftien kilometer van hoofdstad Bamako. Het gaat om president Bah Ndaw, premier Moctar Ouane en minister van Defensie Souleymane Doucoure. Achter de ontvoering schuilt onvrede over een herschikking van de interimregering waarbij de militaire junta twee ministerposten verloor die hen na aan het hart liggen: Binnenlandse Veiligheid en Defensie.

Internationale afkeuring, ook België reageert

Volgens de soldaten die achter de ontvoering zitten, zullen de Malinese burgers snel opnieuw aan het roer staan. Maandag uitte de ECOWAS, de Economische Gemeenschap van 15 West-Afrikaanse staten, in een statement toch duidelijk haar bezorgdheid over de gebeurtenissen in Mali. Het veroordeelt de daden, eist een onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de gevangen en roept haar internationale partners op tot actieve solidariteit.

De internationale gemeenschap toonde zich eveneens ongerust. Onder meer de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie veroordeelden de actie van het leger. Ze schaarden zich collectief achter de oproep van de ECOWAS om de gevangenen genomen politici vrij te laten.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) liet zich dinsdagmiddag op twitter uit over de zaak. 'België deelt de grote bezorgdheid van Europa, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties over de situatie in Mali. We steunen de inspanningen van ECOWAS-CEDEAO voor de vrijlating van de leiders en voor een politieke overgang die vrede en democratie brengt voor het Malinese volk', zo schreef Wilmes.

Nog steeds vast in kazerne

Reuters schrijft dinsdagmiddag dat de twee nog steeds vastzitten in Kati. Ondertussen werd wel duidelijk dat kolonel Assimi Goita, interim-vicepresident van Mali, de arrestaties orkestreerde. Hij is tevens de man achter de coupe in augustus. In een statement op nationale televisie, dat voorgelezen werd door een van zijn adjudanten, werd geopperd dat Goita zichzelf genoodzaakt zag om in te grijpen om de republiek te verdedigen en het overgangshandvest te handhaven.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat militairen belangrijke politici naar Kati overbrengen. In 2012 luidde een muiterij er de zwanenzang in van toenmalig president Amadou Toumani Touré. In augustus vorig jaar werd zijn opvolger Ibrahim Boubacar Keïta samen met de premier in Kati vastgehouden door opstandige militairen. Onder dwang ontbond hij toen tijdens een televisietoespraak de regering en het parlement en kondigde hij meteen ook zijn aftreden aan.

De opstandelingen bundelden daarna hun krachten in het Nationaal Comité voor de Redding van het Volk en kondigden niet veel later de komt van een overgangsregering aan. Na de militaire coup van augustus kregen premier Ouane en overgangspresident Ndaw de taak om Mali in anderhalf jaar tijd klaar te stomen voor nieuwe verkiezingen, waarna er weer een burgerregering aan de macht zou komen.

Politieke strubbelingen in onstabiele regio

Afgelopen maand liet de overgangsregering nog weten dat ze parlements -en presidentsverkiezingen plande in februari 2022 om een democratische regering aan de macht te brengen, zo bericht Reuters. Kolonel Goita kondigde al aan dat de verkiezingen door zullen gaan zoals gepland, zo meldt de nieuwsdienst.

De problemen in Mali bewijzen volgens Reuters nogmaals een tendens die zich ontwikkelt in West -en Centraal-Afrika. Sterke militaire groeperingen uit de regio nemen er steeds vaker de controle over. Daarnaast zijn er verschillende presidenten die langer aanblijven dan de wettelijk toegelaten mandaten. Volgens John Pham, voormalig gezant van de Verenigde Staten in de Sahel, zal ook de situatie in Mali gevolgen hebben voor de hele regio.

