Mugshot Trump: vastberaden na historische aanklacht

De Amerikaanse voormalige president Donald Trump heeft na meer dan twee jaar opnieuw een post geplaatst op X, het vroegere Twitter. Hij postte zijn mugshot die donderdag werd vrijgegeven nadat Trump zich aanmeldde bij de autoriteiten van Georgia.

Trump postte zijn mugshot met de datum, 24 augustus 2023, en de woorden: ‘verkiezingsinmenging’ (election interference) en ‘geef je nooit over’ (never surrender). Ook voegde Trump zijn website toe aan de post.

Trumps profiel op Twitter werd geblokkeerd na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 door zijn aanhangers, die niet akkoord gingen met de uitslag van de verkiezingen van november 2020. Die werden gewonnen door Joe Biden, maar Trump heeft altijd volgehouden dat de resultaten vervalst werden.

Nadat Elon Musk Twitter kocht, hief hij de blokkering van Trumps account weer op. Dat gebeurde al in november, maar het duurde tot nu voor Trump weer terugkeerde naar Twitter, nu X.

Trump had eerder aangekondigd te willen blijven op zijn eigen socialmediakanaal Truth Social, maar het was niet onwaarschijnlijk dat Trump nog zou terugkeren naar X, waar hij een veel groter platform heeft. Trump heeft nog steeds 86,5 miljoen volgers op X.

Het vorige bericht dateerde van 8 januari 2021, toen Trump aankondigde dat hij niet naar de eedaflegging van Joe Biden zou gaan. Dat Trump net met zijn mugshot terugkeert is wel opvallend, omdat hij net geband werd voor het ophitsen van zijn aanhangers en zijn beweringen over de vervalste verkiezingen.

Trump werd in Georgia aangeklaagd voor afpersing en valsheid in geschrifte omdat hij de verkiezingsresultaten zou hebben proberen te manipuleren in de staat. Trump verloor maar met iets meer dan 11.000 stemmen van Biden in Georgia.

Ernstige mugshot

Op de foto die de Amerikaanse media verspreiden is een erg ernstige, kwaad kijkende Trump te zien. Trump meldde zich donderdagochtend om iets na 19.30 uur (vrijdag 1.30 uur Belgische tijd) bij de gevangenis van Fulton County, Atlanta. Daar werd hij kort in hechtenis genomen.

De Republikein werd onder meer werd gewogen en gemeten. Volgens de documenten is Trump 1.90 meter groot en weegt hij 215 pond (97 kilogram). Hij heeft blauwe ogen en zijn haarkleur is opgelijst als “blond of aardbei”. Hij gaat nu ook door het leven als gedetineerd P01135809.

De drie vorige keren dat Trump zich moest aanmelden nadat hij werd aangeklaagd werd een mugshot niet nodig geacht. Deze keer was zo’n foto wel verwacht, omdat de sheriff al aangaf Trump als elke andere beklaagde te behandelen. Familieleden van Trump gaven al aan de foto op t-shirts en andere objecten te zullen printen.

Na de betaling van de afgesproken borgsom van 200.000 dollar werd Trump weer vrijgelaten. De hele operatie duurde niet meer dan 20 minuten. Op beelden was te zien hoe Trump met zijn autocolonne weer richting de luchthaven vertrok. Verschillende Trump-aanhangers waren naar de gevangenis getrokken. Zij waren volgens The New York Times teleursgesteld dat ze geen glimp konden opvangen van hun idool.

Reactie Trump

Voor hij weer vertrok met het vliegtuig sprak Trump kort de pers toe. ‘Ik heb niets fout gedaan en iedereen weet dat’, zei hij volgens de Amerikaanse media. ‘Het moet mogelijk zijn om een verkiezing aan te vechten. Ik geloof dat de verkiezingen vervalst werden.’ Hij noemde de aanklachten tegen hem en achttien anderen ook nog ‘verkiezingsinmenging’.