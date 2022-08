Motivatie huiszoeking: Trump bezat documenten ‘met clandestiene menselijke bronnen’

Het VS-ministerie van Justitie heeft een weliswaar zwaar gecensureerde versie vrijgegeven van de affidavit, de motivatie, van de huiszoeking bij gewezen president Trump in Mar-a-Lago. Op basis van die motivatie had een rechter in Florida de FBI toestemming verleend om de huiszoeking uit te voeren.

Een groot deel van de 38 pagina’s tellende affidavit (motivatie onder ede) is zwartgemaakt, om bijvoorbeeld bronnen te beschermen, maar wat overblijft geeft enig inzicht in twee dingen: wat Donald Trump al teruggaf, en dat er redenen waren om aan te nemen dat de gewezen president niet alles had teruggegeven.

Nadat Trump op 20 januari 2021 het Witte Huis had verlaten om zich terug te trekken in zijn verblijf en privéclub Mar-a-Lago in Florida, bleek dat de gewezen president een boel documenten had meegenomen. Daarover ontstond een onderhandeling tussen de advocaten van Trump en de archiefdienst, die volgens de wet geacht wordt alle presidentiële documenten in veilige omstandigheden te bewaren. De onderhandelingen verliepen moeizaam.

Dat Trump in januari van dit jaar al vijftien dozen met documenten aan de archiefdienst had bezorgd, was bekend. Maar nu wordt ingevuld dat in die vijftien dozen 184 geheime documenten werden aangetroffen, waarvan 25 ’top secret’. In die documenten zat informatie, aldus de motivatie, over ‘clandestiene menselijke bronnen’. Trumps verblijf in Mar-a-Lago, aldus de motivatie, had geen faciliteiten om dergelijke documenten veilig te bewaren.

Alle details over het tweede punt – dat er reden was om aan te nemen dat Trump niet alle geheime documenten aan de archiefdienst had bezorgd en dat er bewijs zou aangetroffen worden van obstructie – zijn onleesbaar gemaakt, maar ze waren van aard om de rechter te overhalen om toestemming te verlenen voor de huiszoeking. Intussen is gebleken dat de huiszoeking elf mappen met documenten opleverde, waarbij één map met informatie die in principe alleen in een soort hoogbeveiligde bunker kan worden ingekeken.

De publicatie van een gecensureerde versie van de affidavit was bevolen door federaal rechter Bruce Reinhart, nadat een aantal media om de vrijgave ervan hadden gevraagd.