Amerikaans president Donald Trump bannen van sociale media na de bestorming van het Capitool is "een nucleaire explosie in cyberspace". Dat zei Maria Zakharova, een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken, donderdag.

Vorige week werden Trumps Facebook- en Instagram-accounts geschorst, na de bestorming van het Capitool door een groep van zijn aanhangers. Twitter ging in de nasleep van die bestorming nog iets verder en verwijderde het account van Trump helemaal. Andere, kleinere sociale media zoals Snapchat en Twitch schorsten ook al tijdelijk het account van de president.

"De beslissing om het staatshoofd te blokkeren, kan worden vergeleken met een nucleaire explosie in cyberspace", aldus Zakharova op haar Facebookpagina. "De gevolgen zijn beangstigend. Er is een slag toegebracht aan de democratische waarden die voor de westerse samenleving zo belangrijk zijn."

