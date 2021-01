Het is niet aan de ceo van een privébedrijf om te oordelen wat online wel of niet mag verschijnen. Dat antwoordde premier Alexander De Croo donderdagmiddag in de Kamer op een vraag van Vlaams Belanger Tom Van Grieken over de Twitter-ban van de Amerikaanse president Donald Trump.

Nadat een horde Trump-aanhangers vorige week het Capitool in Washington bestormde, waar op dat moment de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van november officieel werd vastgesteld, schorsten Facebook en Twitter de accounts van de Amerikaanse president. Het risico dat Trump opnieuw aanzet tot geweld, bijvoorbeeld in de aanloop naar de eedaflegging van Joe Biden op 20 januari, is te groot, klonk het bij de verschillende platformen.

Die beslissing is problematisch, antwoordde premier Alexander De Croo donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer op een vraag van Vlaams Belang-voorzitter en -Kamerlid Tom Van Grieken. 'De vrijheid van mening is een grondrecht', benadrukte hij. 'Het is niet aan de ceo van een privébedrijf, dat ook nog een monopolie ter zake heeft, om te beslissen wat online wel of niet mag verschijnen. In ons land beslist een rechter daarover. Dat is zo, en dat moet zo blijven.'

De premier gaf wel aan dat het een uitdaging is om de 'offline' grondrechten ook online te garanderen. 'Het maatschappelijk en politiek debat moet alle ruimte krijgen voor scherpe meningen en tegenstellingen.' De Croo verwees naar de op stapel zijnde Digital Services Act, die een en ander moet regelen op Europees niveau.

Tegelijkertijd moeten bepaalde regels die online gelden, ook offline gelden, benadrukte De Croo. 'Oproepen tot geweld, haat of rassenhaat, dat kan niet. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn.'

