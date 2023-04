Minstens 27 doden bij gevechten in Soedan

Bij gewelddadige gevechten tussen het leger en de paramilitairen in Soedan zijn 27 mensen om het leven gekomen en tientallen gewonden gevallen. Bij de doden zijn ook drie VN-medewerkers.

Het Artsensyndicaat van Soedan meldt het dodental, de BBC meldt dat er drie VN-medewerkers bij de slachtoffers waren.

‘Een eerste balans van de tragische gebeurtenissen van zaterdag (…) maakt melding van 27 gedode personen’, onder meer in de hoofdstad Khartoem, verklaarde de artsenvereniging. Nog volgens dezelfde bron raakten ongeveer 170 mensen gewond bij de gevechten die zaterdag uitbraken en zondag vroeg doorgingen.

Het geweld is het resultaat van de oplopende spanningen tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en RSF-aanvoerder Mohamed Hamdane Daglo. De RSF is een paramilitaire groep die werd opgericht onder de afgezette leider Omar al-Bashir. Protesten tegen Bashir leidde in 2019 tot diens afzetting, en de installatie van een burgerregering.

Die was geen lang leven beschoren: in 2021 grepen het leger en de RSF de macht. Eind vorig jaar werd onder internationale druk een ontwerpakkoord gesloten met een tijdlijn richting verkiezingen en richting overdracht van de macht aan burgers. Sindsdien lopen de spanningen tussen de militaire groepen op.