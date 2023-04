Gevechten tussen leger en paramilitairen: VN-gezant in Soedan vraagt onmiddellijk staakt-het-vuren

De speciale gezant van de Verenigde Naties in Soedan, de Duitser Volker Perthes, heeft zaterdag het leger en de paramilitairen opgeroepen om hun gevechten in de hoofdstad Khartoem en elders in het land ‘onmiddellijk’ stop te zetten.

Bij de gevechten zijn zaterdag al drie burgerslachtoffers gevallen, van wie twee slachtoffers in Khartoem, blijkt uit eerste meldingen van artsen.

‘Perthes heeft beide partijen gecontacteerd om hen te vragen om de vijandelijkheden onmiddellijk te stoppen voor de veiligheid van de Soedanese bevolking en om het land nog meer geweld te besparen’, zo staat in een mededeling van de VN-missie in Soedan.

Zaterdagochtend zijn in Khartoem zware gevechten losgebarsten tussen het reguliere leger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF). Het geweld is het resultaat van de oplopende spanningen tussen legerleider Abdel Fattah al-Burhane en RSF-aanvoerder Mohamed Hamdane Daglo. Beide generaals stonden bij de militaire coup van oktober 2021 nog zij aan zij, maar Daglo nam gaandeweg afstand van Burhane.

Zaterdag weerklinken al de hele dag geweerschoten en explosies in verschillende delen van Khartoem. Ook elders in het land wordt gevochten. De RSF claimen intussen controle over onder meer het presidentieel paleis en de luchthaven van de hoofdstad. Het regeringsleger ontkent die berichten en claimt dat het twee basissen van de paramilitairen in Tiba en Soba heeft vernield.