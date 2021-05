In een voorzichtige telefonische mededeling liet Joe Biden aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu weten dat hij een voorstander is van een staakt-het-vuren in het conflict tussen Israël en Hamas. Hij ging echter niet zover een snel einde van de vijandelijkheden te eisen.

Wat er echt gezegd is, weten we niet, maar het Witte Huis gaf na het telefoongesprek een mededeling vrij waarin de essentie zou weergegeven zijn. Het cruciale zinnetje was: 'De president drukte zijn steun uit voor een staakt-het-vuren'. Het ging niet verder dan dat: Biden eiste niet dat Israël onmiddellijk de bombardementen zou stoppen of een initiatief zou nemen om een staakt-het-vuren dichterbij te brengen. Van de andere kant: het was voor het eerst sinds het geweld oplaaide dat Biden een staakt-het-vuren officieel ter sprake bracht.'De president herhaalde zijn forse steun voor het recht van Israël om zichzelf te verdedigen tegen willekeurige raketaanvallen', aldus de mededeling over het telefoongesprek. Daarnaast, laat het Witte Huis nog weten, wil Biden ook dat Israël 'elke inspanning levert om de bescherming van onschuldige burgers te verzekeren'. Het telefoongesprek en de mededeling volgden enkele uren na een oproep van 28 senatoren (26 Democraten en 2 met de Democraten verbonden onafhankelijken) tot een onmiddellijk een staakt-het-vuren. De senatoren, die samen meer dan de helft van de Democratische fractie vertegenwoordigen, waren in hun mededeling een stuk urgenter dan de president. Democraten in het Congres zijn meer dan tevoren verdeeld over het conflict. Met name de linkse jongere garde binnen de partij is dikwijls minder pro-Israël dan de oude garde en soms ronduit pro-Palestijns. Biden zelf vertegenwoordigt eerder de oude, pro-Israëlfractie. Zijn critici binnen de partij vinden de 'stille' strategie van het Witte Huis in de kwestie, waarbij de VS tegelijk via hun veto kwade resoluties tegen Israël in de Veiligheidsraad tegenhouden, ontoereikend of ronduit fout.Bernie Sanders, boegbeeld van de linkervleugel, pleitte in een opiniestuk voor een actievere rol van de VS bij het vinden van een billijke oplossing die 'zowel Israëli's als Palestijnen een toekomst geeft'. De VS moeten ophouden de verdediging van de regering Netanyahu op zich te nemen, aldus Sanders.Nadat Biden in zijn eerste mededelingen sinds het geweld oplaaide, vooral had gehamerd op het recht van Israël om zich te verdedigen, liet Ilhan Omar, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden uit Minnesota, de president weten: 'Je maakt van mensenrechten geen prioriteit. Je kiest de kant van een onderdrukkende bezetting'. Een ander Democratisch Congreslid, Rashida Tlaib, merkte op dat je uit de mededelingen van Biden nauwelijks het bestaan van Palestijnen kon afleiden. En ook partijgenoten die in het verleden Israël getrouw ondersteunden tonen dit keer nuance die er eerder niet was. Daarbij senator Bob Menendez uit New Jersey, voorzitter van de Commissie Buitenland in de Senaat, die zich naar eigen zeggen 'ongemakkelijk' voelt over 'verslagen van Israëlische militaire acties die de dood van onschuldige burgers tot gevolg hebben'. Hij toonde zich ook ongerust over de aanval tegen het gebouw waarin de internationale pers werkte. De geplande wapenverkoop aan Israël ter waarde van ruim 700 miljoen dollar, die door het Witte Huis zou zijn goedgekeurd, valt ook meteen onder zware kritiek. De geciteerde Ilhan Omar liet weten: 'Als dit doorgaat zal het (door Israël, red.) beschouwd worden als een groen licht om verder te escaleren en dit zal pogingen om een staakt-het-vuren door te voeren ondergraven'.Bijkomend probleem voor de ploeg Biden is dat het buitenlandteam nog niet helemaal geïnstalleerd is. Er is bijvoorbeeld nog geen ambassadeur benoemd in Israël. De banden van de ploeg Biden met Netanyahu zijn niet goed. En er zijn geen officiële kanalen om met Hamas te praten (Hamas wordt als een terreurorganisatie beschouwd, met wie niet gepraat kan worden).