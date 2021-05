De regering-Biden heeft een wapenverkoop van meer dan 700 miljoen dollar aan Israël goedgekeurd. Dat heeft de krant Washington Post maandag op gezag van drie ingewijden op Capitol Hill gemeld.

Het Congres is officieel op de hoogte gesteld van de verkoop op 5 mei, vijf dagen voor de start van de vijandelijkheden tussen Israël en de islamistische organisatie Hamas in Gaza. Het gaat om een verkoop door Boeing van precisiegeleide wapens met een waarde van 735 miljoen dollar.

Volgens de Washington Post hebben sommige Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden wenkbrauwen gefronst, waar een meerderheid in het Congres voorheen het standpunt steunde dat Israël het recht heeft om zich tegen Hamas te verdedigen. Die parlementsleden willen nu meer weten over de verkoop en de timing ervan.

Parlementsleden hebben na de officiële notificatie aan het Congres vijftien dagen de tijd om zich tegen een dergelijke verkoop te verzetten via een niet-bindende resolutie, schrijft de krant nog. (Belga)

Het Congres is officieel op de hoogte gesteld van de verkoop op 5 mei, vijf dagen voor de start van de vijandelijkheden tussen Israël en de islamistische organisatie Hamas in Gaza. Het gaat om een verkoop door Boeing van precisiegeleide wapens met een waarde van 735 miljoen dollar.Volgens de Washington Post hebben sommige Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden wenkbrauwen gefronst, waar een meerderheid in het Congres voorheen het standpunt steunde dat Israël het recht heeft om zich tegen Hamas te verdedigen. Die parlementsleden willen nu meer weten over de verkoop en de timing ervan. Parlementsleden hebben na de officiële notificatie aan het Congres vijftien dagen de tijd om zich tegen een dergelijke verkoop te verzetten via een niet-bindende resolutie, schrijft de krant nog. (Belga)