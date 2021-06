Het Mexicaanse hooggerechtshof heeft maandag een einde gemaakt aan het verbod op het recreatieve gebruik van cannabis door recreatief wietgebruik uit het strafboek te halen. De ban is ongrondwettelijk, oordeelde het hooggerechtshof met een grote meerderheid.

De beslissing van het hoogste gerecht legaliseert niet automatisch alle marihuanaproducten. Volwassenen die de drug willen consumeren of kweken, moeten een vergunning aanvragen bij de autoriteiten.

Cannabis verkopen blijft illegaal en de straffen voor de verkoop ervan en het bezit van meer dan 5 gram blijven gelden.

Het hooggerechtshof besliste al in 2019 dat een volledig verbod op het recreatieve gebruik van marihuana ongrondwettelijk is. Alle mensen die wettelijk gezien volwassen zijn hebben 'het recht om zonder enige tussenkomst te beslissen welke recreatieve activiteiten zij willen beoefenen'.

De rechtbank gaf het Mexicaanse parlement destijds een deadline om een wet goed te keuren die cannabis legaliseert. De deadline werd al verschillende keren uitgesteld, maar de twee kamers van het Congres hebben nog geen akkoord over de wettekst.

Het hooggerechtshof riep het parlement maandag opnieuw op om een wet te stemmen. Die zou een einde maken aan een meer dan 100 jaar durend verbod op cannabis in Mexico, een land dat geplaagd wordt door geweld door drugskartels.

Het Latijns-Amerikaanse land met 126 miljoen inwoners zou het derde land ter wereld worden met een nationale legale cannabismarkt, na Uruguay en Canada.

