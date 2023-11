‘Met één druk op de knop zou China ons stroomnet kunnen lamleggen’

In 2017 hoorde ik voor het eerst over omvormers in zonnepanelen, apparaatjes die gelijkstroom omzetten in wisselstroom. Een veiligheidsdeskundige merkte op dat bijna al die omvormers van Chinese makelij zijn en dat wij ons daarmee kwetsbaar maken. Op dat moment waren we in Europa meer begaan met de invloed van het bedrijf Huawei in 5G-netwerken. Nu blijkt dat Europa opnieuw te afhankelijk is geworden, gaan de alarmbellen af.

Omdat zij intussen zo veel zonnepanelen en omvormers geleverd hebben, zouden de Chinezen het Europese energienetwerk kunnen lamleggen. Ruim een kwart van de omvormers in Europa is Chinees. Die omvormers kunnen van een afstand worden aan- en uitgezet. Als dat plots gebeurt bij een zeer groot aantal omvormers, kan het hele elektriciteitsnet verstoord worden, met zelfs een black-out tot gevolg.

Net zoals Rusland lange tijd de gaskraan dreigde dicht te draaien, lijkt China nu in staat om het elektriciteitsnetwerk te saboteren. In het beruchte handboek over ‘ongelimiteerde oorlogvoering’ van Qiao Liang en Wang Xiansui wordt daar alvast rekening mee gehouden: aanvallen op elektriciteitsnetwerken zouden ‘in de vijandige natie onrust veroorzaken, leiden tot straatprotesten en politieke onrust, waarna deze tot overgave gedwongen wordt’.

De kwestie van de Chinese omvormers in onze zonnepanelen bevestigt dus vooral hoeveel werk er nog op de plank ligt.

Terwijl Europa afhankelijker wordt, streeft de Chinese overheid naar meer onafhankelijkheid en veiligheid. In een nota van 2018 eist de Staatsraad meer onafhankelijke technologie en samenwerking tussen bedrijven en het leger om gezamenlijk de veiligheid van energienetwerken te garanderen. Een jaar later legde president Xi Jinping de nadruk op de veiligheid. ‘De digitalisering van het netwerk is een mes dat aan twee kanten snijdt. Terwijl ze de energiesector integreert, leidt dit tot veel nieuwe veiligheidsrisico’s’, schreef hoogleraar Zhao Hongtu.

Of de Chinezen ons netwerk via de omvormers ooit willen stilleggen doet er niet eens zoveel toe. Het is vooral stuitend dat terwijl China zelf zwaar inzet op zelfredzaamheid en veiligheid, Europa onbezonnen de deur blijft openzetten. Keer op keer zien we hoe Europa, dat zichzelf nog steeds op de borst klopt als groene leider, voor bijna alle groene oplossingen afhankelijk blijft van zijn concurrenten.

