De Amerikaanse meesteroplichter Bernie Madoff is overleden in de gevangenis. Dat melden Amerikaanse media.

Madoff werd 82 jaar. Hij zou een natuurlijke dood zijn gestorven. Hij zat sinds juli 2009 in de gevangenis in Butner, in Noord-Carolina. Hij zat een gevangenisstraf van 150 jaar uit.

Begin 2009 bekende Bernard Madoff dat hij jarenlang de grootste piramidefraude uit de geschiedenis had geleid. Hij verzamelde miljarden dollars met zijn in 1960 opgerichte investeringsfonds.

