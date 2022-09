Volgens de in Oslo gevestigde ngo Iran Human Rights (IHR) zijn in Iran minstens 76 mensen om het leven gekomen bij het protest tegen de dood van een vrouw nadat ze was gearresteerd door de zedenpolitie.

