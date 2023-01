McCarthy eindelijk verkozen als voorzitter van Amerikaanse Huis van Afgevaardigden

De Republikein Kevin McCarthy is rond middernacht (lokale tijd) verkozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Daarvoor waren uiteindelijk vijftien stemrondes nodig.

De Republikeinen beschikken met 222 zetels slechts over een krappe meerderheid in het lagerhuis, waardoor McCarthy zo goed als alle partijleden achter zich moest krijgen. De voorbije dagen was de Republikeinse fractieleider daar niet in geslaagd.

Conservatieve dwarsliggers binnen zijn partij belemmerden zijn aanstelling sinds dinsdag. Ondertussen bleven de Democraten zich eensgezind achter Hakeem Jeffries scharen, die steevast 212 stemmen binnenhaalden. Het is 164 jaar geleden dat het aanduiden van de voorzitter zo lang aansleepte. In 1859 waren 44 stemrondes verspreid over acht weken nodig vooraleer William Pennington als speaker gekozen werd.

Kevin McCarthy geraakte eerder vrijdag (lokale tijd) tijdens een veertiende stemronde opnieuw niet verkozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Republikeinse fractieleider kwam tijdens een tumultueuze zitting één stem tekort.