Schietpartij in Maine eiste achttien doden, volgens gouverneur

De schietpartij in Lewiston, een stadje in de Amerikaanse staat Maine, heeft in totaal achttien mensenlevens geëist. Dat verklaarde de gouverneur van de staat in het noordoosten van de Verenigde Staten, Janet Mills, donderdag op een persconferentie. Er raakten ook dertien mensen gewond. De dader is nog steeds op de vlucht.

Een schutter richtte woensdagavond plaatselijke tijd in een grillrestaurant en een vrijetijdscentrum met bowlingbaan in Lewiston een bloedbad aan. Na de aanval zette de dader het op een lopen. Aan de omwonenden werd gevraagd om hun huizen niet te verlaten en meerdere scholen in de stad blijven donderdag dicht.

Er wordt nog steeds met man en macht gezocht naar de veertiger, die geldt als “gewapend en gevaarlijk”. Het zou gaan om een militaire reservist en getrainde vuurwapeninstructeur die afgelopen zomer nog een psychiatrische behandeling onderging. Over zijn motieven is voorlopig niets bekend.

De auto van de verdachte werd na de schietpartijen teruggevonden in Lisbon, een plaats vlakbij Lewiston. Lewiston is een stad met ongeveer 37.000 inwoners in het zuidwesten van Maine, een kleine en eerder dunbevolkte staat waar zich doorgaans minder vaak dodelijke aanvallen met vuurwapens voordoen dan in andere delen van het land.

De schietpartij is de dodelijkste sinds mei 2022, toen een man op een school in Uvalde, Texas, negentien kinderen en twee leraren doodschoot. De Amerikaanse president Joe Biden heeft inmiddels bevolen om de de vlaggen van federale gebouwen in de VS halfstok te hangen.