De autoriteiten op Malta weigeren een Duits reddingsschip met 65 migranten aan boord te laten aanmeren op het eiland. "Ze hebben geen toelating om de Maltese territoriale wateren binnen te varen", zo heeft een woordvoerder van het leger gemeld aan het Duitse persbureau dpa.

De Alan Kurdi, genaamd naar het driejarige Syrische jongetje dat vier jaar geleden voor de Turkse kust verdronk, is een schip van de Duitse ngo Sea-Eye. De bemanning heeft naar eigen zeggen 65 migranten aan boord die gered werden toen ze met een rubberboot de Middellandse Zee probeerden over te steken.

De Alan Kurdi probeerde gisteren aan te meren op het Italiaanse eiland Lampedusa, maar dat werd verhinderd door de Italiaanse autoriteiten. Daarop besloot het schip koers te zetten naar Malta. "Nu moet blijken of de Europese regeringen zich scharen achter de houding van Italië. Over mensenlevens kan niet onderhandeld worden", zo tweette Sea-Eye.

Volgens het Maltese leger heeft de Alan Kurdi nog geen noodhulp gevraagd. Woordvoerster Carlotta Weibl van Sea-Eye verklaarde aan dpa dat er geen medische noodgevallen zijn, maar dat de mensen aan boord wel in een zwakke fysieke toestand verkeren. "We zijn zeker dat Malta ons zal laten aanmeren als Duitsland en andere EU-lidstaten aanbieden om de mensen op te vangen", meent ze.

Schip op Lampedusa in beslag genomen

Een Italiaans schip, de Alex van de ngo Mediterranea, legde het verbod van de Italiaanse autoriteiten naast zich neer en meerde gisteren wél aan op Lampedusa met migranten aan boord. Het schip is in beslag genomen. Tegen kapitein Tommaso Stella is een onderzoek geopend op verdenking van medewerking aan illegale imigratie, zo meldt het Italiaanse agentschap Agi.

"Ik laat geen ontscheping toe voor zij die spotten met de Italiaanse wetten en de smokkelaars helpen", had vicepremier Matteo Salvini eerder gisteren laten weten. De sterke man van de uiterst rechtse regeringspartij Lega weigert boten van ngo's met op zee geredde migranten de toegang tot Italiaanse havens.

Vorige week namen de Italiaanse autoriteiten ook al het schip Sea-Watch 3 in beslag. Kapitein Carola Rackete werd gearresteerd, maar die arrestatie werd dinsdag ongeldig verklaard door een Italiaanse rechter omdat de Duitse vrouw handelde om mensenlevens te redden. Er lopen wel nog twee andere onderzoeken tegen haar.