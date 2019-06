Carola Rackete, de kapitein van de Sea-Watch 3, een schip van de Duitse ngo Sea-Watch dat vaart onder Nederlandse vlag, is opgepakt toen het schip ondanks een verbod van de Italiaanse autoriteiten aanmeerde op het eiland Lampedusa.

Dat heeft de woordvoerder van de ngo, Ruben Neugebauer, bekendgemaakt. De Sea-Watch 3 had tientallen migranten aan boord, die ruim twee weken geleden werden opgepikt voor de Afrikaanse kust.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA probeerde de Italiaanse politie met een boot verschillende keren te vermijden dat het schip de haven binnenkwam. De boot van de politie moest uiteindelijk aan de kant gaan om te voorkomen dat ze niet vast zou geraken aan de kade.

'Basta! Op dit moment is de SeaWatch3 de haven van Lampedusa binnen aan het komen', tweette de ngo toen de boot met veertig migranten aan boord de haven bereikte. 'Het is bijna zestig uur geleden dat we de noodtoestand uitriepen. Nogmaals is het aan ons, aan kapitein Carola Rackete en haar bemanning, om de veertig mensen in veiligheid te brengen.'