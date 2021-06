Tegen Paul Rusesabagina, de held in de film Hotel Rwanda, is in Kigali levenslang gevorderd op een proces waar hij sinds half februari wegens 'terrorisme' terechtstaat, zo is vrijdag uit gerechtelijke bron vernomen.

De verdediging van de opposant van president Paul Kagame zegt dat het om een politiek proces gaat.

Terrorismebeschuldiging

De tot Belg genaturaliseerde Rwandees werd bekend met de film uit 2004 die vertelt hoe de directeur van hotel Mille Collines in Kigali, een gematigde Hutu, meer dan duizend mensen redde tijdens de genocide van 1994, waarin 800.000 Rwandezen, overwegend Tutsi's, gedood werden.

Vandaag wordt de criticus van het bewind van president Kagame onder meer beschuldigd van terrorisme wegens zijn vermoedelijke steun aan de rebellengroep FLN (Front de Libération nationale), die de jongste jaren moorddadige aanvallen in Rwanda zou hebben uitgevoerd. Hij staat met twintig medebeschuldigden terecht.

Rusesabagina nam in 2017 deel aan de oprichting van de beweging MRCD (Mouvement rwandais pour le Changement démocratique), waarvan het FLN de gewapende arm zou zijn. Maar hij heeft zijn betrokkenheid bij aanvallen in 2018 en 2019 waarbij negen doden vielen, steeds ontkend.

'Geen bewijs'

'We hebben aangetoond dat elke daad van Rusesabagina van criminele aard was met de bedoeling terreurdaden te plegen', zei een van de procureurs, Jean Pierre Habarurema. 'Als leider, ondersteuner en aanhanger van MRCD/FLN heeft hij strijders aangemoedigd en in staat gesteld deze terreurdaden tegen Rwanda te plegen. Ook al nam hij niet actief deel aan deze aanslagen, toch speelde hij een rol door steun te geven aan deze strijders.'

De verdediging en verwanten van Rusesabagina zeiden in een mededeling van de stichting Hotel Rwanda dat de 'Rwandese regering geen enkel bewijs voorlegde' in vier maanden van proces, dat ze als een 'klucht' bestempelden 'om hem het zwijgen op te leggen'. Ze stellen aan de kaak dat het om een politiek proces gaat en dat de vroegere hoteldirecteur slecht behandeld wordt in gevangenschap.

Ontvoerd

Ze beschuldigen het Rwandese bewind er ook van dat het hem heeft ontvoerd.

Paul Rusesabagina leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, waar hij de Belgische nationaliteit verwierf. Hij werd eind augustus 2020 in Rwanda opgepakt, nadat hij uit een vliegtuig was gestapt dat hem, zo dacht hij, naar Burundi zou brengen. In een interview met de zender Al-Jazeera zei de Rwandese minister van Justitie Johnston Busingye dat de Rwandese regering de operatie gefinancierd had.

De verdediging van de opposant van president Paul Kagame zegt dat het om een politiek proces gaat.De tot Belg genaturaliseerde Rwandees werd bekend met de film uit 2004 die vertelt hoe de directeur van hotel Mille Collines in Kigali, een gematigde Hutu, meer dan duizend mensen redde tijdens de genocide van 1994, waarin 800.000 Rwandezen, overwegend Tutsi's, gedood werden. Vandaag wordt de criticus van het bewind van president Kagame onder meer beschuldigd van terrorisme wegens zijn vermoedelijke steun aan de rebellengroep FLN (Front de Libération nationale), die de jongste jaren moorddadige aanvallen in Rwanda zou hebben uitgevoerd. Hij staat met twintig medebeschuldigden terecht. Rusesabagina nam in 2017 deel aan de oprichting van de beweging MRCD (Mouvement rwandais pour le Changement démocratique), waarvan het FLN de gewapende arm zou zijn. Maar hij heeft zijn betrokkenheid bij aanvallen in 2018 en 2019 waarbij negen doden vielen, steeds ontkend.'We hebben aangetoond dat elke daad van Rusesabagina van criminele aard was met de bedoeling terreurdaden te plegen', zei een van de procureurs, Jean Pierre Habarurema. 'Als leider, ondersteuner en aanhanger van MRCD/FLN heeft hij strijders aangemoedigd en in staat gesteld deze terreurdaden tegen Rwanda te plegen. Ook al nam hij niet actief deel aan deze aanslagen, toch speelde hij een rol door steun te geven aan deze strijders.' De verdediging en verwanten van Rusesabagina zeiden in een mededeling van de stichting Hotel Rwanda dat de 'Rwandese regering geen enkel bewijs voorlegde' in vier maanden van proces, dat ze als een 'klucht' bestempelden 'om hem het zwijgen op te leggen'. Ze stellen aan de kaak dat het om een politiek proces gaat en dat de vroegere hoteldirecteur slecht behandeld wordt in gevangenschap. Ze beschuldigen het Rwandese bewind er ook van dat het hem heeft ontvoerd. Paul Rusesabagina leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, waar hij de Belgische nationaliteit verwierf. Hij werd eind augustus 2020 in Rwanda opgepakt, nadat hij uit een vliegtuig was gestapt dat hem, zo dacht hij, naar Burundi zou brengen. In een interview met de zender Al-Jazeera zei de Rwandese minister van Justitie Johnston Busingye dat de Rwandese regering de operatie gefinancierd had.