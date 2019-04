De baas van een gewapende militie, die aan de Amerikaans-Mexicaanse grens patrouilleerde op zoek naar migranten, is opgepakt voor verboden wapenbezit. Dat maakte de FBI zaterdag bekend.

De verdachte, Larry Mitchell Hopkins (70), bijgenaamd 'Striker', is de leider van de United Constitutional Patriots (UCP), een kleine, zwaarbewapende groep die vooral uit ex-soldaten bestaat. De groep wil patrouilleren aan de grens tussen de Amerikaanse staat New Mexico en de Mexicaanse staat Chihuahua tot de grensmuur met Mexico er is die president Donald Trump heeft beloofd.

'Deze arrestatie door de FBI toont duidelijk dat het goed opgeleide ordediensten zijn die de wet handhaven en geen gewapende vrijbuiters,' zei de procureur-generaal van New Mexico, Hector Balderas. Hij noemde Hopkins 'een gevaarlijke crimineel die niet met wapens zou mogen rondhangen in de buurt van kinderen en families'.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken drukte tegelijkertijd zijn 'diepe bezorgdheid uit over de intimidatie en afpersing van migranten door milities aan de grens met New Mexico. Dit soort praktijken kan leiden tot mensenrechtenschendingen van personen die migreren of asiel zoeken in de VS', zegt hij in een persbericht.