De controversiële beslissing van Denemarken om de verblijfsvergunning van Syriërs af te nemen en hen terug te sturen naar Damascus krijgt de wind van voren. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) stelt dat de situatie in de Syrische hoofdstad helemaal nog niet veilig is.

Denemarken besliste afgelopen zomer als eerste Europese land om de verblijfsvergunningen van Syriërs opnieuw onder de loep te nemen op grond van het feit dat 'de huidige situatie in Damascus niet langer een verblijfsvergunning of de verlenging van een verblijfsvergunning rechtvaardigt'. Tot vandaag heeft het Scandinavische land echter nog geen enkele Syriër teruggestuurd, omdat de banden met het Syrische regime van Bashar al-Assad ontbreken. Wel werden reeds 94 verblijfsvergunningen ingetrokken. Sommige Syriërs werden bovendien reeds in detentiecentra geplaatst.

19-jarige

De beslissing kwam vorige week terug op het voorplan na de uitzending van een getuigenis van een Syrisch meisje dat op enkele maanden voor het afronden van haar studies het land dreigt uitgezet te worden. De 19-jarige Aya Aboe-Daher kreeg onlangs te horen dat haar verblijfsvergunning, die eind januari afliep, geen verlenging kreeg.

Donderdagavond mengde ook het UNHCR zich in de zaak. 'Het UNHCR is van mening dat de recente verbeteringen in de veiligheidssituatie in bepaalde gebieden in Syrië niet fundamenteel, stabiel of langdurig genoeg zijn om een punt te zetten achter de internationale bescherming van de vluchtelingen', klonk het in een communiqué. Het Hoge Commissariaat roept op om de Syriërs blijvend te beschermen en hen niet 'gedwongen terug te sturen, ongeacht wie het gebied in kwestie controleert'.

