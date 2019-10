Leider Mazloem Abdi van de door Koerdische strijders gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) heeft woensdag de 'bevriezing' aangekondigd van de operaties tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die sinds haar nederlaag in maart tot een clandestiene organisatie is gemuteerd.

'Wij hebben al onze activiteiten tegen Daech (het Arabische acroniem voor IS) bevroren', zei Abdi in een televisie-vraaggesprek met de Koerdische zender Ronahi. De SDF zullen zich tevreden stellen met 'defensieve' operaties tegenover IS. Turkije voert momenteel een offensief in de door Koerden gecontroleerde gebieden in het noorden van Syrië.

Syrische regeringstroepen zijn intussen in gezelschap van Russische soldaten Kobani binnengetrokken, zo heeft het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) gemeld.

Het SOHR zei te hebben gezien hoe een groot konvooi van Syrische troepen de Koerdische en door de Amerikanen verlaten stad Manbij had verlaten, waarvan de controle eerder deze week bij het regeringsleger is terechtgekomen. Het konvooi zette koers naar Kobani, een Syrisch-Koerdische stad aan de grens met Turkije. Enkele uren daarvoor hadden Amerikaanse troepen Kobani verlaten en hun basis aldaar vernietigd.

Als woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde Ibrahim Kalin woensdag dat zijn land niet zal aanvaarden dat Koerdische milities onder Russische bescherming in Manbij zouden blijven. 'Dat de Russische vlag zou worden gehesen in plaats van de Amerikaanse en dat de YPG (er blijven) onder controle van een andere grootmacht is iets onaanvaardbaars.'