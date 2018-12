Klopjacht op dader van schietpartij op kerstmarkt Straatsburg: 3 doden en 13 gewonden

Er komen ook meer militairen op straat. Dat kondigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner dinsdagnacht aan.

De maatregelen zijn het gevolg van het optrekken van het dreigingsniveau tot het hoogste peil: urgence attentat of de noodtoestand als gevolg van een aanslag.

Klopjacht

De dader is nog altijd op de vlucht. De man, wiens identiteit is gekend, zou gewond zijn. De zoektocht wordt voortgezet, verzekerde de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

De verdachte zou volgens BFMtv met een taxi gevlucht zijn. De taxichauffeur verklaarde aan de politie dat de man gewond was.

Het is mogelijk dat hij zich nog in Straatsburg bevindt, maar evengoed dat hij reeds het Franse grondgebied heeft verlaten. De Duitse politie controleert verschillende grensovergangen met Frankrijk. Dat is onder meer het geval in Kehl, Iffezheim, Breisach en Rheinau. Pendelaars van Duitsland naar Frankrijk moeten rekening houden met wachttijden tot anderhalf uur.

Slachtoffers

Het schietincident vond dinsdag rond 20 uur plaats in het centrum van de stad. Een man zou met een automatische wapen schoten gelost hebben op een menigte, waarop er paniek uitbrak. Veel mensen vluchtten weg naar een restaurant.

Cijfers over het aantal slachtoffers bleven lange tijd fluctueren. Eerder op de avond sprak de burgemeester van Straatsburg over vier doden en een tiental gewonden. Volgens de laatste officiële balans van de plaatselijke prefectuur vielen er drie doden, vijf zwaargewonden en acht lichtgewonden.

Over de identiteit van de slachtoffers werd geen mededeling gedaan. Volgens het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken is een toerist uit Thailand om het leven gekomen. Het gaat om een 45-jarige man, die samen met zijn vrouw met vakantie was in Frankrijk. Het paar was nog maar enkele uren voordien aangekomen. De vrouw bleef volgens het ministerie ongedeerd. Haar echtgenoot kreeg een kogel in het hoofd.

Bij Buitenlandse Zaken kon nog geen informatie verkregen worden over eventuele Belgische slachtoffers.

In Straatsburg zaten dinsdagnacht duizenden mensen vast, als gevolg van de lockdown. Daarbij ook een 2.000-tal mensen in het gebouw van het Europees parlement, waar deze week zitting wordt gehouden. De lockdown werd in de loop van de nacht weer opgeheven.

De Franse regering voorziet psychologische hulp voor de slachtoffers. Bij de zoektocht naar de dader van de schietpartij zijn zo'n 350 mensen betrokken, onder wie special forces, en twee helikopters.

Voor woensdag blijft de kerstmarkt in Straatsburg gesloten en worden de vlaggen halfstok gehangen, besliste de burgemeester.

Gekend

Het Franse gerecht gaat uit van een terroristische aanslag. De verdachte is geïdentificeerd als de 29-jarige Cherif C. en is volgens Castaner al van jongs af gekend bij de ordediensten, maar voor criminele feiten die niet gelinkt zijn aan terrorisme. Hij liep zowel in Frankrijk als in Duitsland veroordelingen op en heeft ook al in de gevangenis gezeten.

Dinsdagochtend probeerde de politie hem op te pakken in verband met een inbraak, maar de man gaf niet thuis. Volgens nieuwszender BFMTV had hij opgepakt moeten worden in het kader van een onderzoek naar een poging tot doodslag in verband met een overval afgelopen zomer.

Nog volgens BFMTV had de man een 'fiche S', wat betekent dat hij wegens mogelijke radicalisering op de radar stond van de staatsveiligheid.

Laurent Nunez, staatssecretaris onder de minister van Binnenlandse Zaken, maant echter aan tot terughoudendheid: 'Het terroristische motief kan momenteel niet bevestigd worden. We moeten zeer voorzichtig zijn als we praten over een aanslag', stelde hij op France Inter. 'De dader was niet gekend voor misdrijven in verband met terrorisme. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd een radicalisering vastgesteld. Op basis daarvan werd hij in de gaten gehouden.'

De Franse premier Edouard Philippe heeft beslist om de 'interministeriële crisiscel' te activeren. Door het activeren van de crisiscel worden alle betrokken overheidsdiensten samengebracht.

Geen link met België

Volgens het OCAD, dat de dreigingsanalyse in ons land coördineert, is er geen link tussen de schietpartij in Straatsburg en ons land. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maandag verklaard op Radio 1. Een aanpassing van het dreigingsniveau is met andere woorden niet aan de orde.

De dader was niet bekend bij onze diensten. In de databanken is er geen spoor van hem terug te vinden, zei minister Geens. Hij legde uit dat momenteel actief wordt gescreend aan beide zijden van de Frans-Belgische grens, al is het niet honderd procent zeker dat de dader met de auto is gevlucht.

Volgens Geens is er geen enkele indicatie dat ons land zou worden geviseerd.

Kritiek

Intussen stromen ook de politieke reacties binnen na de schietpartij. President Emmanuel Macron heeft dinsdagnacht in een tweet gereageerd op de dodelijke schietpartij in Straatsburg. 'Solidariteit van de hele Natie voor Straatsburg, de slachtoffers en hun familie', klonk het.

De meeste Franse politici betuigen hun medeleven met de slachtoffers, maar hier en daar is er ook kritiek te horen op de aanpak van geradicaliseerden. Onder meer de extreem-rechtse Marine Le Pen vindt dat het beleid tegen terrorisme faalt in Frankrijk. Laurent Wauquiz, voorzitter van 'Les Republicains', opende de discussie met een gelijkaardige tweet. 'Hoeveel aanslagen moeten er nog gebeuren door 'geficheerden' vooraleer we ons rechtssysteem in de strijd tegen terrorisme aanpassen?'

De Belgische eerste minister Charles Michel heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg. 'Al mijn steun aan onze Franse vrienden, die nogmaals werden getroffen door gruwel en lafheid', schreef de premier in de nacht van disndag op woensdag op de microblogsite Twitter. 'Mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun naasten.'

Eerder had ook al minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn medeleven getweet. 'Mijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg en bij de gewonden', aldus Reynders. 'We zijn solidair met de Fransen.'