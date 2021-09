Kleuter in Texas vindt wapen en schiet zichzelf dood

In de Amerikaanse staat Texas is woensdag een 2-jarige jongen gestorven aan een schotwonde. Het kind had een geladen vuurwapen gevonden in een rugzak en vuurde het per ongeluk af, zo meldt de politie van de stad Waco.

Wapenverkoop in een winkel in Parker, Colorado.