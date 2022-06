Kazachstan: bevolking stemt voor beperking macht president

Een meerderheid van de Kazachse bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken voor de grondwetsherzieningen die de invloed van gewezen president Noersoeltan Nazarbajev terugschroeven.

Meer dan 74 procent van de inwoners schaart zich achter de voorgestelde grondwetswijzigingen, zo blijkt uit de projecties.

Huidig president Kassym-Jomart Tokajev had de veranderingen aangekondigd na de moordende onlusten en manifestaties die het land in januari door elkaar hadden geschud. De grondwetsherziening moet Kazachstan naar een ’tweede Republiek’ leiden. Bedoeling is dat het parlement meer gewicht in de schaal kan werpen en dat de macht van de uitvoerende macht wordt verzwakt. De geprivilegieerde status van de 81-jarige ex-president Noersoeltan Nazarbajev moet worden afgezwakt.

Nazarbajev was president van Kazachstan van 1991, toen het land onafhankelijk werd, tot 2019. Hij oefende volgens waarnemers nog altijd een zeer grote invloed uit op het beleid.