Kantoor van assistente Europarlementslid Marie Arena doorzocht

In het Europees Parlement in Brussel heeft vrijdagavond een huiszoeking plaatsgevonden in het kantoor van een assistente van het Belgische Europarlementslid Marie Arena (PS). Dat bevestigt Marie Arena aan Belga. De huiszoeking kadert in een onderzoek van het Belgische federale parket naar corruptie binnen de Europese instelling door een Golfstaat.

Eerder op de dag vond al een huiszoeking plaats in de woning van de assistente, van Italiaanse nationaliteit, en ’s avonds werd ook haar kantoor in het Europees Parlement doorzocht, aldus Arena. Het kantoor van de assistente is tot maandagochtend verzegeld. De assistente in kwestie werd ongeveer een jaar geleden aangeworven om te werken aan dossiers rond Afrika en de Democratische Republiek Congo. Eerder werkte ze bij de ngo Fight Impunity, en het is in het kader van die vorige baan dat de huiszoekingen plaatsvinden, preciseerde Arena.

Over het onderzoek van het Belgische federaal parket zei het Europarlementslid dat ze “voorstander is van transparantie. Dus als er feiten van corruptie of inmenging zijn, moeten die aan het licht worden gebracht en moet justitie haar werk doen”.

In het Europees Parlement werd ook een ander kantoor verzegeld, namelijk dat van een ex-assistent van het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (PS). Deze assistent werkte gedurende enkele jaren samen met het voormalige Italiaanse parlementslid Pier Antonio Panzeri (S&D), oprichter en voorzitter van de ngo Fight Impunity.

Het gaat volgens Le Soir om een persoon die banden heeft met de S&D-fractie en de partner is van Eva Kaili, een vicevoorzitter van het Europees Parlement. Zij werd inmiddels uit haar partij, het Griekse Pasok (Panhelleense Socialistische Beweging) gezet. Het kantoor van Tarabella werd niet doorzocht, zegt een woordvoerder van Tarabella.