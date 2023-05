Jury verklaart Trump schuldig aan seksueel misbruik en smaad

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en smaad. Dat heeft de jury vastgesteld in een civiele rechtszaak voor een rechtbank in New York. Trump moet daarom miljoenen schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Trump stond terecht voor de verkrachting van schrijfster E. Jean Carroll in 1996 in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Carroll klaagde de voormalige president aan wegens smaad omdat hij haar als leugenaar had afgeschilderd.

De jury, bestaande uit zes mannen en drie vrouwen, acht verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel. Trump moet een schadevergoeding van 5 miljoen dollar betalen, 2 miljoen dollar voor het seksueel misbruik en nog eens 3 miljoen dollar voor smaad.

Trump zelf reageerde al op de uitspraak. “Het vonnis is een schande”, laat hij weten. “Ik heb absoluut geen idee wie deze vrouw is”, zegt hij op zijn sociale netwerk Truth. Hij spreekt van “een voortzetting van de grootste heksenjacht aller tijden”.

Trump heeft de beschuldiging steeds ontkend. Hij zei onder meer dat Carroll “niet zijn type” is. Op strafrechtelijk gebied zijn de feiten al verjaard, waardoor de ex-president in deze zaak geen celstraf riskeerde.

Er lopen meerdere rechtszaken tegen Trump, waaronder een strafzaak rond zijn betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Ook loopt er een onderzoek naar zijn rol in de bestorming van het Capitool in Washington. Trump-aanhangers vielen het parlementsgebouw aan in januari 2021, niet lang nadat hij de presidentsverkiezingen had verloren.