‘Joe Bidens strategie in het Midden-Oosten had geen oog voor de Palestijnse realiteit’

Het helpt als een politicus een geheugen heeft. Joe Biden teert nu op zijn lange ervaring met het Midden-Oosten.

De Amerikaanse president krijgt dezer dagen lof voor de vaste hand waarmee hij de Verenigde Staten door de crisis in het Midden-Oosten stuurt. Hij kent de regio al lang. Hij herinnert zich de oorlogen van 1967 en 1973 tussen Israël en de Arabische wereld en hij kent Benjamin Netanyahu van zijn tijd in Washington in de jaren 1980. Als vicepresident van Barack Obama gaf hij Netanyahu na een gezamenlijk diner ooit een kaartje met daarop: ‘Bibi, I don’t agree with a damn thing you say, but I love ya.’ Biden weet dat Israël de aanval van Hamas zowel strategisch als moreel niet kan laten passeren.

Tegelijk beseft hij nu ook wel dat het een fout was om te weinig op de Palestijnse kant van de zaak te letten. Zijn strategie om rust te brengen in het Midden-Oosten door Israël en alvast een deel van de Arabische wereld te verzoenen, had geen oog voor de Palestijnse realiteit. Hij betaalde die fout vorige week cash. Na de bom die een ziekenhuis in Gaza trof, blies de Palestijnse president Mahmoud Abbas een ontmoeting koud af. Biden belooft nu niet alleen veel steun aan Israël, maar ook aan Gaza.

Eenvoudig wordt dat niet. Het pakket van ruim 100 miljard dollar aan steun voor Israël, Gaza en Oekraïne moet worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, dat verlamd is door gekissebis in de Republikeinse meerderheid over het voorzitterschap. In vergelijking daarmee toont Biden zich nu een man van stavast. In een zeldzame toespraak vanuit zijn werkkamer in het Witte Huis vertelde hij de Amerikanen na zijn terugkeer uit Israël dat ervaring leert dat terroristen en autoritaire leiders die de rekening niet gepresenteerd krijgen altijd voor meer onheil zorgen. Maar hij zei ook dat Amerika niet stil kan blijven bij het verdriet van Palestina, en hij waarschuwde zowel voor een toenemend antisemitisme als voor islamofobie.

Terwijl Biden over de strijd tussen democratie en autocratie sprak, was Vladimir Poetin in Peking een eregast van zijn collega Xi Jinping op een forum over het Chinese Belt and Road Initiative. Poetin en Xi noemden elkaar ‘oude vrienden’. Veel kritiek op Hamas werd er niet gehoord. Biden moet zijn parlement ervan overtuigen dat bondgenootschappen en oorlogen zoals die in Oekraïne en Gaza van vitaal belang zijn. Hij lijkt soms een beetje een zielige oude man die het gewicht van de wereld op zijn schouders draagt. Maar als het daarover gaat, is zijn gevorderde leeftijd geen probleem.