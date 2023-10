‘Joe Biden heeft een probleem, en hij kan er niets aan doen: hij is oud’

Moet hij daarom een stap opzijzetten?

Hoewel de VS pas in november van volgend jaar een nieuwe president kiezen, kan de race naar het Witte Huis nu al beginnen. Geen Democraat lijkt zich met Joe Biden te willen meten. In het Republikeinse kamp maakt geen van een handvol kandidaten een schijn van kans tegen Donald Trump. De voormalige president wint de televisiedebatten onder de kandidaten zelfs zonder dat hij eraan deelneemt: ze gaan toch vooral over hem. Dat hij zich nog voor rechters moet verantwoorden omdat hij de vorige verkiezingen probeerde te vervalsen, maakt weinig indruk op de Republikeinse kiezer.

Het leek er zelfs op dat de campagne vorige week begon, toen Joe Biden zich met een megafoon in de hand onder stakers in de automobielindustrie begaf. Een primeur voor een zittende president. Een dag later dook ook Trump in Michigan op om de staking te steunen. Waarom ze dat doen, is duidelijk: twee van de zes zogenaamde swingstaten die over de verkiezingen zullen beslissen, liggen in wat de rust belt wordt genoemd, een regio van sukkelende industriestaten. Toen Trump het voor het zeggen had, konden de belangen van die arbeiders hem gestolen worden.

Het klinkt misschien gek, maar het lijkt erop dat vooral Biden zich vandaag zorgen moet maken. Peilingen wijzen er niet alleen op dat het volgend jaar een nek-aan-nekrace wordt tussen Biden en Trump, maar zelfs dat Trump die deze keer kan winnen. Het probleem van Biden is simpel: hij is de tachtig voorbij, ziet er ook oud uit en steeds meer Amerikanen hebben daar moeite mee. Voor Trump, die ook de tachtig nadert, speelt dat merkwaardig genoeg minder. In zijn column in de krant The Guardian pleitte de invloedrijke Oxfordprofessor Timothy Garton Ash er vorige week voor dat Biden nu snel de eer aan zichzelf houdt en plaats maakt voor een jongere Democraat.

Trump wint de televisiedebatten zelfs zonder dat hij eraan deelneemt.

Dat is eigenlijk allemaal jammer, want Joe Biden reed een mooi parcours en de Amerikaanse economie is in goeden doen. Alleen zorgt het uiterst gepolariseerde Amerikaanse medialandschap ervoor dat de Republikeinse kiezers dat niet weten. Zij leven in angst en de verwachte desinformatiegolf tijdens de campagne zal dat gevoel versterken. Garton Ash vreest dat de passage van Biden in Washington uiteindelijk alleen zal bijblijven omdat hij Trump een tweede kans gaf. De gevolgen daarvan zouden, volgens de professor, niet te overzien zijn. Voor de democratie en voor de Verenigde Staten, maar ook voor Europa en voor het hele Westen.