De voormalige vicepresident Joe Biden heeft met grote voorsprong de Democratische voorverkiezingen in de staat South Carolina gewonnen. Senator Bernie Sanders, die de afgelopen twee voorverkiezingen won, staat op de tweede plaats, Tom Steyer op de derde. Miljardair Steyer is intussen uit de presidentsrace gestapt.

Biden eindigt op 48,5 procent. Daarmee staat hij ver voor Sanders, die 19,9 procent haalt. Steyers haalt 11,3 procent en Pete Buttigieg en Elizabeth Warren moeten het stellen met respectievelijk 8,2 en 7,1 procent. Bij de voorverkiezingen in drie andere staten haalde Biden een teleurstellend resultaat, maar hij maakte zich sterk dat hij in South Carolina zou winnen. Hij zag de voorverkiezing als een 'lanceerplatform' voor zijn campagne, zei hij vrijdag aan CNN.

Die strategie was al langer duidelijk: nog voordat de stemmen een paar weken terug in New Hampshire binnen waren, zat Biden al in het vliegtuig naar South Carolina. In die staat is meer dan de helft van de Democratische stemmers zwart. Biden heeft veel steun onder de zwarte stemmers, terwijl Sanders en Buttigieg moeite hebben hen achter zich te krijgen. In 2016 leed Sanders mede daardoor een grote nederlaag tijdens de voorverkiezingen in de staat toen hij het opnam tegen Hillary Clinton.

De overwinning van Biden wordt als een comebackgezien, die vooral voor miljardair Michael Bloomberg als tegenslag zou gelden. Bloomberg concurreert met Biden, Pete Buttigieg en Amy Klobuchar om de gematigde stem. Met de overwinning in South Carolina, waar Bloomberg niet op het stembiljet stond, heeft Biden momentum gekregen dat hij bij Super Tuesday goed kan gebruiken. Aanstaande dinsdag wordt er in veertien staten gestemd, waarbij 1300 kiesmannen op het spel staan.

