Dinsdag wordt er in 14 staten, waaronder het grote Californië, gestemd in de Democratische voorverkiezingen. Het is de eerste keer dat de naam van voormalig New Yorks burgemeester Michael Bloomberg op de stembiljetten staat. Maakt de miljardair nog enige kans?

'Mike will get it done'. Dat is de boodschap waarmee Michael Bloomberg al maanden de televisiezenders in belangrijke Super Tuesday-staten (14 staten waarin op 3 maart de Democratische voorverkiezingen worden gehouden, waarbij ongeveer een derde van de Democraten in het land mag stemmen en waarbij ruim 1300 kiesmannen te winnen zijn) plat mee bombardeert.

...

'Mike will get it done'. Dat is de boodschap waarmee Michael Bloomberg al maanden de televisiezenders in belangrijke Super Tuesday-staten (14 staten waarin op 3 maart de Democratische voorverkiezingen worden gehouden, waarbij ongeveer een derde van de Democraten in het land mag stemmen en waarbij ruim 1300 kiesmannen te winnen zijn) plat mee bombardeert. In Californië, de grootste Super Tuesday-staat, kan je geen tien minuten televisie kijken zonder een een reclame van Bloomberg voorbij te zien komen. Auto's, voordeuren en fietsen worden volgehangen met flyers met de miljardair die zijn eigen campagne bekostigt. Tot eind januari gaf Bloomberg 409 miljoen dollar (375 miljoen euro) uit aan zijn campagne. Dat komt neer op 6 miljoen dollar per dag, oftewel 5100 dollar per minuut, oftewel 85 dollar per seconde. En in al die tijd heeft Bloomberg, die pas in januari zijn kandidatuur aankondigde, nog op geen enkel stembiljet gestaan.Veruit het grootste deel van dat geld ging naar advertenties op televisie en online, ruim 400 miljoen dollar. Maar de Bloomberg-campagne gebruikt het enorme vermogen van de voormalige burgemeester van New York (wat tussen de 55 en 65 miljard dollar wordt geschat) ook op onorthodoxe manieren: het team probeert personeel van andere campagnes weg te lokken met salarissen die ruim twee keer zo hoog liggen en de campagne geeft nieuwkomers een gratis iPhone en MacBooks die na de campagne niet teruggegeven hoeven te worden. Maar de meest opmerkelijke tactiek kwam vorige week naar buiten, toen bleek dat het Bloomberg-team mensen in Californië tot wel 2500 dollar per maand wil betalen om op de eigen sociale media berichten te plaatsen die het Bloomberg-team opstelt. Ook wordt verwacht dat deze 'vrijwilligers' sms-jes sturen naar het eigen netwerk om kiezers op te roepen Bloomberg te stemmen. Het doel is, zo liet een woordvoerder van de campagne weten aan de LA Times, 'kiezers op wat voor platform dan ook te bereiken. Een van de meest effectieve manieren om kiezers te bereiken is door hun vrienden en netwerken in te zetten en ze op die manier op te roepen voor Mike te stemmen.' Onderstaande Instagram-post is volgens de Timeseen voorbeeld van een 'betaalde vrijwilliger'.Maar de vraag is of sociale media-berichten en persoonlijke sms-jes door betaalde 'vrijwilligers' echt effectief zijn. De LA Times sprak alvast een fanatieke Sanders-supporter die voor Bloomberg werkte. Hij stuurde de door de campagne aangeraakte berichten naar zijn netwerk, gevolgd door een persoonlijk bericht: 'Negeer alsjeblieft, stem op Bernie of Warren.'Hebben zulke tactieken zin? Wat betreft het inzetten van betaalde vrijwilligers heeft Bloomberg misschien weinig keuze. Omdat hij zich zo laat gemeld heeft, ontbreekt het hem aan een groot team van vrijwilligers en supporters die uit eigen beweging de straat op gaan om campagne voor hem te voeren. Dat staat in schril contrast met iemand als Bernie Sanders, die bovendien het voordeel heeft al grote naamsbekendheid te hebben omdat hij vier jaar geleden al eens meedeed aan de voorverkiezingen. In de weekenden zie je overal in Californië groepjes Bernie-vrijwilligers met t-shirts, bordjes en andere steunbetuigingen campagne voeren en kiezers registreren. Bloomberg-supporters zie je nergens. Maar in een staat als Californië zijn ook televisieadvertenties erg belangrijk, legt Mark Baldassare van het Public Policy Institute of California (PPIC) uit aan Knack. 'Het is een hele grote en diverse staat, waar het moeilijk is om naamsbekendheid te krijgen bij alle kiezers. Televisiespotjes helpen daarbij.' Vandaar dat Bloomberg in Californië alleen al 60 miljoen dollar uitgaf aan advertenties.Uit de meest recente peiling van het PPIC in Californië blijkt dat Sanders de grootste steun geniet en op de meeste kiesmannen (uit een totaal van 416 kiesmannen) kan rekenen. Bloomberg staat op de tweede plaats in de peiling. 'Bloomberg is een van de gematigde kandidaten die de tweede plaats zou kunnen winnen', zegt Baldassare. 'Maar de gematigde stem is verdeeld over verschillende kandidaten. Bloomberg, Joe Biden, Pete Buttigieg en Amy Klobuchar. Dat werkt in het nadeel van al die kandidaten, ook Bloomberg.'Die trend wordt weerspiegeld in veel van de andere staten die op Super Tuesday stemmen. Volgens Fivethirtyeight maakt Bernie Sanders veel kans te winnen in Californië, Colorado, Utah, Maine, Vermont (zijn thuisstaat) en een redelijk goede kans in Massachusetts (thuisstaat van Elizabeth Warren) en Texas. Bloomberg deelt de strijd om de tweede plaats in staten als Virginia, Arkansas en Oklahoma en hij zou derde kunnen worden na Biden in staten als Texas, North Carolina, Tennessee en Alabama. De andere kandidaten worden als minder kansrijk ingeschat door het statistiekenblog. Dat leidt ertoe dat Fivethirtyeight inschat dat Bernie Sanders op Super Tuesday gemiddeld 587 kiesmannen zal ophalen (het is een gemiddelde van de verschillende modellen die ze gebruiken). Biden zou gemiddeld 305 halen, Bloomberg 211, Warren 132, Buttigieg 70 en Klobuchar 38. Als de voorspellingen van Fivethirtyeight waarheid worden, zou Sanders na Super Tuesday goede papieren hebben voor de nominatie. Dat zag ook de Bloomberg-campagne in, die in een interne memo van medio februari die door Axios gepubliceerd werd, sprak van een 'onoverkomelijke' voorsprong. 'Als Biden, Buttigieg en Klobuchar blijven meedoen terwijl ze geen duidelijk pad hebben naar het winnen van kiesmannen op Super Tuesday (en daarna), zullen ze Sanders naar een ogenschijnlijk onoverkomelijke voorsprong voortduwen door stemmen af te snoepen van MRB (Michael Rubens Bloomberg, nvdr.)', schrijven Bloombergs topstrategen Mitch Stewart en Dan Kanninen in de memo. Die conclusie werd door Amerikaanse media opgevat als een oproep aan ander gematigde kandidaten om de handdoek in de ring te gooien, maar het lijkt Bloomberg zelf te zijn die die stap mogelijk moet overwegen na Super Tuesday. Joe Biden zou wel eens een comeback kunnen maken in South Carolina (zaterdag 29 februari), waar 60 procent van de Democratische kiezers Afro-Amerikaans is (een gemeenschap waar Biden de grootste steun vindt). Dat zal hem genoeg momentum geven om tijdens Super Tuesday een aardig aantal kiesmannen op te halen. 'De Mike Bloomberg-bubbel is gesprongen', concludeert Politico.