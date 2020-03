Dat doet Tom Steyer na teleurstellende resultaten bij de voorverkiezingen in South Carolina, melden Amerikaanse media. De miljonair had enorme bedragen in zijn campagne geïnvesteerd.

De voormalige 62-jarige beheerder van beleggingsfondsen strandde op de derde plaats in South Carolina. Hij had intensief campagne gevoerd in de zuidelijke staat en had meer dan 20 miljoen dollar geïnvesteerd. De voormalige vicepresident Joe Biden komt als winnaar uit de bus in South Carolina, voor senator Bernie Sanders.

Tijdens een toespraak zei Steyer teleurgesteld te zijn over het resultaat. 'Ik zei dat als ik geen weg naar de winst zag, ik mijn campagne zou opschorten. En ik kan geen weg zien waar ik het presidentschap kan winnen.'

