Joe Biden wil meteen na zijn eedaflegging de bouw van de omstreden pijplijn Keystone XL tussen Canada en de VS stopzetten. Dat melden de Canadese televisiezenders CBC en CTV op gezag van documenten van het transitieteam van Biden.

De pijplijn, een project van de Canadese groep TC Energy, is ongeveer 8 miljard dollar (6,6 miljard euro) waard en moet per dag 800.000 vaten olie vervoeren over een afstand van bijna 2.000 kilometer, tussen de Canadese provincie Alberta en Amerikaanse raffinaderijen in de Golf van Mexico.

Het project werd in 2008 gelanceerd, geblokkeerd door Barack Obama en opnieuw opgestart door Donald Trump. Milieubewegingen hebben kritiek op het project omdat het een nefaste impact heeft op het klimaat.

Bezorgd

De minister-president van Alberta, Jason Kenney, die een voorstander is van de pijplijn, zegt in een tweet erg bezorgd te zijn over het nieuws dat Biden het project zou stopzetten. De provincie heeft het economisch zeer moeilijk door de instorting van de olieprijzen door de coronacrisis.

I am deeply concerned by reports that the incoming administration of President-elect Joe Biden may repeal the Presidential permit for the Keystone XL border crossing next week.



My full statement: pic.twitter.com/vZjun1IdMH — Jason Kenney (@jkenney) January 18, 2021

Nationale oppositieleider Erin O'Toole zei in een verklaring dat het stopzetten van het project 'duizenden Canadese families zou verwoesten die het al erg moeilijk hebben door de economische crisis'. Hij heeft premier Justin Trudeau opgeroepen om meteen een gesprek aan te gaan met de nieuwe Amerikaanse administratie.

Terugdraaien

Biden heeft al aangegeven dat hij met zijn eerste acties als president een hele rist beslissingen van Donald Trump ongedaan wil maken.

Naast de annulering van de vergunning van de Keystone XL-pijplijn, zou hij ook meteen een einde willen maken aan het inreisverbod voor mensen uit moslimlanden, de VS opnieuw laten toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs en een mondmaskerplicht opleggen, onder meer voor wie reist tussen verschillende staten.

