Voor de eerste keer sinds de escalatie van het geweld heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn openlijke steun uitgesproken voor een staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnen. Dat deed hij tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Uit een verklaring die het Witte huis openbaar maakte, blijkt wel dat president de raketaanvallen van Israël nog steeds steunt. Die zouden immers dienen om zichzelf te verdedigen tegen de aanvallen vanuit Gaza. Het geweld tussen Israël en de Palestijnen is nu al meer dan acht dagen aan de gang en kostte ondertussen aan meer dan 200 Palestijnen het leven. Aan Israëlische kant vielen er 10 slachtoffers. Internationale reacties op het conflict bleven even uit, maar volgens professor internationale relaties Sven Biscop (Ugent en Egmont Instituut), heeft dat te maken met het feit dat de hele kwestie ook nauw verbonden is aan de binnenlandse politiek van verschillende landen. 'Je ziet telkens weer dat het toch niet evident is voor de VS en landen uit de EU om tot een resolute stellingname te komen als het gaat over Israël en Palestina.' Vanuit de Democratische partij werd de druk op Biden opgevoerd om zich daadkrachtiger op te stellen tegenover Israël en actiever aan te dringen op een onmiddellijk staakt-het-vuren. Tijdens een telefoongesprek van Netanyahu gaf hij gehoor aan de oproep. 'Echt bijzonder is dat niet, eerder logisch', zegt Biscop. 'Een staakt-het-vuren steunen is het minste wat Biden kan doen. Het is natuurlijk een groot contrast met de reactie die je van zijn voorganger Donald Trump zou verwachten. 'Maar an sich is deze aankondiging niet speciaal. Bepaalde ex-presidenten steunden Israël zonder er al te veel doekjes om te winden, terwijl zijn reactie toch iets neutraler is. Maar een wapenstilstand is gewoon echt het minimum.' Dinsdag houden Europese buitenlandministers spoedoverleg over het geweld in het Midden-Oosten. Sophie Wilmes (MR) zal de online zitting bijwonen. 'Ons land eist ondertussen dat de humanitaire toegang wordt gevrijwaard voor iedereen die door het geweld getroffen is', zei minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) aan persagentschap Belga. Volgens Biscop is het niet toevallig dat de internationale reacties nu elkaar snel opvolgen. 'Er ontstaat waarschijnlijk een dynamiek nu blijkt dat het niet gaat over een kortstondig incident dat snel even uitdooft. Het geweld blijft duren en escaleert zichtbaar. Het duurt dan wel even voordat alle nationale apparaten met een slotsom komen die zegt dat er toch iets moet gebeuren.' Of de internationale oproepen tot een staakt-het-vuren ook effectief iets gaan uithalen, blijft voorlopig koffiedikkijken. Eerdere bemiddelingspogingen van de VS mislukten en oproepen tot staakt-het-vuren van onder andere Egypte en Qatar kregen geen gehoor.Ook Biscop twijfelt, maar ziet tevens een positieve noot: 'Er zijn langs beide kanten genoeg motieven om het geweld te blijven doorzetten. Het is moeilijk te voorspellen of er effectief iets gaat stoppen, maar het is in ieder geval een positief signaal dat er nu opgeroepen wordt tot een staakt-het-vuren.'