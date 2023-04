‘Joe Biden is de meest Ierse president sinds John F. Kennedy. En dat zit de Britten dwars’

‘Dat de Britten zich door Joe Biden tekort gedaan voelen, heeft niks te maken met de Amerikaanse president, en alles met hun verhouding met Ierland’, schrijft Lia Van Bekhoven vanuit Londen.

De Amerikanen hebben een bloedhekel aan het VK. Het is mij ontgaan, maar de Britse pers weet dat de Amerikaanse president Joe Biden ‘een diepe haat voor het VK (…) vooral voor de Engelsen’ koestert. Volgens The Daily Telegraph heeft Biden, ‘net zoals Barack Obama voor hem, niets dan minachting voor Groot Brittannië’. De Amerikaanse president schaamt zich voor zijn Engelse achternaam ‘waar zijn grootouders niet dol op waren’, schrijft de Daily Mail. Hij ‘negeerde de BBC omdat hij Iers is en had een moeder die hem zei nooit te buigen voor de queen’.

Embarrassed by his British roots: President Joe Biden has shown disdain for his UK heritage | Daily Mail Online https://t.co/Oz4zWzcnvD — Mark Galloway 🇺🇦🇬🇧 (@Covbluenose) April 13, 2023

Hoe noem je het gedrag van de baas van het vrije westen die ‘te oud is om veel te reizen’ en daarom de uitnodiging voor de kroning van Charles III weigert, maar wel naar Ierland vliegt? Precies: anti-Brits.

Joe Biden heeft de overtreding begaan om de meest Ierse president te zijn van de VS sinds John F. Kennedy. En dat zit de Britten dwars. Tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Ierland stak Biden zijn enthousiasme voor het land waar zijn voorouders vandaan komen, niet onder stoelen of banken. Biden is, zoals de meeste van de 30 miljoen Amerikanen van Ierse komaf, trots op zijn roots. Hij kent de geschiedenis van Ierland. Hij citeert de Ierse dichter Seamus Heaney en hij hecht, veel meer dan Conservatieve premiers, aan het belang van het Noord-Ierse vredesakkoord dat zijn partij op poten hielp zetten. De 25-jarige herdenking van dat akkoord was de reden dat Biden de overtocht maakte. En de reden dat hij Londen liet weten dat die overeenkomst nooit het ondergeschoven kind kan zijn van de Brexitrekening.

It means the world to me to be embraced as a son of Ballina.



And I tell you what, that old song speaks to me:



The feelin' is coming over me to stay here in Mayo forever more – forever more. pic.twitter.com/Nr5P48wsy3 — President Biden (@POTUS) April 15, 2023

Dat de Britten zich door Biden tekort gedaan voelen, heeft niks met de Amerikaanse president te maken en alles met hun verhouding met Ierland. Londen is gewend om, in de pakweg afgelopen acht eeuwen, in alles superieur te zijn aan zijn vroegere kolonie. In Britse ogen is Ierland, ooit klein en onbenullig, klein en onbenullig gebleven. Van het toenemend gewicht dat Dublin in de Europese schaal legt, weten de Britten niks. The Economist noemde Ierland in 2020 per capita misschien wel ’s werelds succesvolste diplomatieke land, met vertegenwoordiging in de Eurogroep, de Europese Centrale Bank, een zetel in de Veiligheidsraad van de VN en een beslissende stem in de Brexitonderhandelingen, maar het is Londen ontgaan.

De Ieren, lang afhankelijk van Londen, hebben hun psychische en politieke afstand van Engeland vergroot. Voor Dublin is de verhouding met Brussel, zeker sinds de Brexit, belangrijker dan die met Londen. En zeker gelijkwaardiger. Voor Londen is het alsof een kleinere broer de achterstand op de dominante oudere aan het inlopen is. En dat is pijnlijk.

Wat het gemoed van de mokkende Britten er niet beter op maakt, zijn recente economische vergelijkingen. De Europese Commissie verwacht dit jaar van alle Europese landen dat de Ierse economie het snelst zal groeien (4.9%) en de Britse het minst (-02%). De Brexiters in Londen waren uitgegaan van het tegengestelde. De veronderstelling was bovendien dat Ierland niet anders gekund zou hebben, gezien de export met het VK, om eveneens de EU te verlaten. Ook dat pakte anders uit.

De conclusie dat een Amerikaanse president die Ierland ‘in zijn ziel’ heeft zitten per definitie anti Brits is, zegt meer over de lichtgeraaktheid van een onzeker land, dat ‘pro Iers’ vertaald met ‘anti-Brits’, dan over Biden.

Een land dat zeker was van zijn eigen plek in de wereld, zou de successen van zijn buurland vieren. Het zou accepteren dat een felbegeerd vrijhandelsakkoord met de VS fantasie blijft zolang het Noord-Ierse vredesakkoord aan de beademing ligt. En dat dit niets met het erfgoed van een Amerikaanse president te maken heeft.