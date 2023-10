Israëlisch-Palestijns conflict: Israël wil 300.000 reservisten oproepen

Het Israëlische leger wil 300.000 reservisten oproepen om te vechten in de zogenaamde Operatie IJzeren Zwaarden.

300.000 reservisten is het grootste aantal in de geschiedenis van de Israëlische strijdkrachten (IDF). Dat meldt The Jerusalem Post maandag op X, het voormalige Twitter, op basis van de Israëlische strijdkrachten (IDF).

Import naar België

De Joodse gemeenschap in Antwerpen heeft in een crisiscommunicatie van zondagavond haar leden opgeroepen om de ramen en deuren van de vele Joodse instellingen tot nader order gesloten te houden. Dat advies komt er in het kader van de situatie in Israël, en uit vrees voor het importeren van het conflict in ons land.