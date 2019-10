Abu Bakr al-Baghdadi, leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), is zaterdag overleden tijdens een Amerikaanse militaire operatie. Hij bracht zichzelf om het leven, zegt de Amerikaanse president Donald Trump.

Al-Baghdadi bracht tijdens een raid van de Amerikaanse Special Forces zijn bomvest tot ontploffing, zei Trump op een persmoment.

De terreurleider werd achtervolgd tot in een doodlopende tunnel aan zijn verblijfplaats, in de provincie Idlib. Toen hij geen uitweg meer zag, liet hij zijn bommengordel ontploffen. Hij sleurde daarbij ook drie kinderen mee de dood in. Het lichaam van Al-Baghdadi was verminkt, maar test hebben uitgewezen dat het wel degelijk om de IS-leider gaat, aldus nog Trump.

'Hij was een gewelddadig en wreed man en stierf op een gewelddadige en wrede manier,' zei Trump. ' Hij stierf als een hond, als een lafaard, vluchtend en huilend. De wereld is nu een veiligere plaats.'

“He was a sick and depraved man, and now he’s gone. Baghdadi was vicious and violent and he died in a vicious and violent way”



Trump bedankte ook Rusland, Turkije, Syrië en Irak voor hulp bij de operatie en - opmerkelijk - ook de Syrische Koerden, die recent werden aangevallen door Turkije nadat de Amerikaanse troepen zich terugtrokken uit het noorden van Syrië.

Er werd voorts 'een groot aantal' van Al-Baghdadi's strijders gedood. Aan Amerikaanse zijde vielen er geen dodelijke slachtoffers bij de operatie, maar wel twee lichtgewonden. Ook een US K-9 politiehond raakte gewond.

Aangekondigd

Het Witte Huis liet eerder weten dat Trump om 9 uur plaatselijke tijd (14 uur Belgische tijd) een 'erg belangrijke' aankondiging zou doen. Op Twitter had Trump kort voordien zelf de raadselachtige boodschap 'Er is zojuist iets erg groot gebeurd!' ('Something very big has just happened!').

Zonder de dood van Al-Baghdadi te bevestigen verwelkomde Mazlum Abdi als leider van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zondag een 'geslaagde historische operatie' als resultaat van 'gezamenlijk werk met de Amerikaanse inlichtingendiensten'.

Volgens de Amerikaanse president waren de VS al enkele weken op de hoogte van de verblijfplaats van de terreurleider. Er waren eerder al operaties gepland, maar die werden geschrapt. De meeste leden van het Congres werden evenwel niet op de hoogte gebracht van de plannen, want 'Washington lekt zoals nooit voorheen', verklaarde de president nog.

Doodverklaard

Abu Bakr al-Baghdadi, geboren als Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri in 1971, werd eerder herhaaldelijk ten onrechte doodverklaard en is al jaren niet meer in het openbaar verschenen, sinds hij in juli 2014 in de Iraakse miljoenenstad Mosul het kalifaat uitriep. Eerder dit jaar dook er nog een video van een man die beweerde Al-Baghdadi te zijn.

De dood van Al-Baghdadi is een 'verwoestende klap' voor de terreurorganisatie, zei de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper tijdens het CNN-programma State of the Union. 'Het was niet alleen hun leider, maar ook de oprichter van de groep. Hij was op veel manieren een inspirerende leider. Hij richtte IS op in 2014 en hij zorgde ervoor dat het kalifaat werd opgericht in de regio. Dit is een enorme tegenslag voor hen.'.

Esper voegde ook toe dat de Amerikanen goed in het oog zullen houden welke de volgende stappen zijn. 'En als een nieuwe leider of leiders opduiken, dan zullen we ook achter hen aangaan', zegt de minister.

In april 2019 verscheen deze video van een man die Al-Baghdadi beweert te zijn. © Belga Image