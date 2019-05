De nieuwe video die deze week opdook van (vermoedelijk) IS-leider Omar Abu Bakr al-Baghdadi - al meermaals doodverklaard - is een behoorlijke stunt, zegt Paul Van Tigchelt, de topman van het OCAD. 'Het baart ons zorgen, maar is geen game changer'.

Dat zei Van Tigchelt in 'De ochtend' op Radio 1.

OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging in ons land, heeft de video gezien en geanalyseerd.

'De video op zich is wel al een behoorlijke stunt', zegt Van Tigchelt, al is hij niet verrast. 'Meneer al-Bagdadi is vijf jaar niet gezien in levende lijve - als hij het is natuurlijk', maakt hij de bedenking. 'En dat past in de propaganda van de globale jihad om de sympathisanten, de fanboys en -girls van IS bij ons in het gareel te houden.

'De video baart ons zorgen, maar het zou ons te ver leiden dat dit een gamechanger is. Het past in het plaatje van mobiliseren, ook bij ons', aldus Van Tigchelt.

Gesneuvelde Belg

In de video lijkt Al-Baghdadi te verwijzen naar een Belg, Abu Yasir al-Belgiki, die gesneuveld zou zijn. Informatie die overeenkomt met wat het OCAD ook weet.

'We volgen geen koenja's op (Arabische persoonsnamen), we volgen echte namen. En als het effectief die persoon zou zijn, dan hebben wij ook informatie dat hij gesneuveld is.'

Deradicalisering

Van Tigchelt wees er verder op dat de deradex-vleugel in de gevangenis van Hasselt maar een klein deel is in het geheel van het deradicaliseringsbeleid dat de voorbije jaren op poten is gezet. 'Die vleugel zou beter decontaminatievleugel heten. Het hoofddoel is het isoleren van de hardcore ideologen om het besmettingsgevaar dat van hen uitgaat in te perken. Deradicalisering gebeurt in alle gevangenissen. Veel diensten zijn er meer bezig.'

Van Tigchelt stelt vast dat extreme ideologieën, met aan de andere kant van het spectrum extreemrechts, de wind nog steeds in de zeilen hebben. 'Het verschil is dat we nu beter weten wat we moeten doen en hoe aan te pakken, zonder dat we de mirakeloplossing hebben. Het is zoeken naar de beste remedie.'