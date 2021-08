De islamistische terreurorganisatie IS-K (Islamitische Staat Khorasan, de Afghaanse tak van IS) heeft maandag de raketaanval op de luchthaven van Kaboel opgeëist.

Volgens de Qatarese nieuwszender al-Jazeera scheef de terreurgroep op Telegram: 'Bij de gratie Gods hebben soldaten van het kalifaat de Internationale Luchthaven van Kaboel met zes Katjoesja-raketten als doelwit genomen.'

Een vertegenwoordiger van de taliban en Amerikaanse diensten hadden eerder melding gemaakt van vijf raketten die op de luchthaven werden afgevuurd, maar die allemaal onderschept konden worden.

Een aanslag van dezelfde terreurgroep had donderdag aan de luchthaven van Kaboel nog tientallen mensenlevens geëist. De Amerikaanse zender CNN spreekt over 200 doden. Bij de slachtoffers bevonden zich ook dertien Amerikaanse militairen en twee Britten. Een woordvoerder van de taliban hoopt dat de aanvallen van IS-K stoppen wanneer de Amerikaanse troepen zich volledig hebben teruggetrokken uit Afghanistan.

'We hopen dat Afghanen die onder invloed staan van IS hun acties zullen opgeven wanneer ze de vestiging zien van een islamitische regering, zonder aanwezigheid van buitenlandse machten', zegt woordvoerder Zabihoellah Moejahid. Als de Afghaanse tak van IS de aanvallen blijft voorzetten, zal de nieuwe regering hard optreden tegen de terreurgroep, zo klinkt het nog. (Belga)

