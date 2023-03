‘Is een tweede ambtstermijn voor Joe Biden wel verstandig?’

Wellicht kondigt Joe Biden binnenkort aan dat hij kandidaat is om zichzelf op te volgen als president van de VS.



Zolang Donald Trump president was, hield The Washington Post elke dag nauwkeurig bij hoe vaak hij de waarheid geweld aandeed. Trump zou in die vier jaar ruim 30.000 leugens hebben verteld. De televisiezender Fox News houdt nu bij hoe vaak Joe Biden zich verspreekt, iemand verwart met iemand anders of struikelt op een vliegtuigtrap. Dat doet hij allemaal minder vaak dan Trump leugens verkocht, maar elk publieke optreden blijft toch een risico. Iedere misstap vestigt de aandacht op het feit dat Biden aan het einde van een eventuele tweede ambtstermijn de gezegende leeftijd van 86 jaar zal hebben bereikt.

Dat het presidentschap van Biden door de Amerikanen niet helemaal naar waarde wordt geschat, mag eigenlijk verbazen.

Als de president nog maar een paar decennia jonger was, kon de Democratische Partij zich volgend jaar de moeite van dure en uitputtende voorverkiezingen besparen. Nu is ook zij verdeeld over de vraag of het wel verstandig is dat Biden zich straks in het kiesgewoel stort. In 2020 verliep de campagne door corona nog grotendeels virtueel. Volgend jaar zal hij echt op pad moeten. Het verschil met een vitale veertiger zoals vermoedelijke tegenkandidaat Ron DeSantis zal dan sterk opvallen. Biden is ook bijlange niet meer de bevlogen spreker die hij misschien ooit was.

Dat het presidentschap van Biden door de Amerikanen niet helemaal naar waarde wordt geschat, mag eigenlijk verbazen. Hij kreeg corona onder controle en trok het leger terug uit Afghanistan, terwijl de inflatie daalt en de werkloosheid de voorbije halve eeuw nooit lager was. Biden investeert een recordbedrag om de economie en de infrastructuur bij de tijd te brengen. De Chip Act moet Amerika bij de productie van semiconductoren minder afhankelijk maken van het buitenland en de Inflation Reduction Act (IRA) trekt de volgende jaren honderden miljarden dollars uit voor bedrijven die klimaatvriendelijk produceren. Dat die IRA de Europese economie pijn doet, neemt Biden erbij. De vraag is zelfs waar Amerika straks het werkvolk moet halen voor zo veel nieuwe banen.

Het probleem voor Biden en de Democraten is dat het nog even duurt voor de vruchten van veel inspanningen zichtbaar worden. Sinds 1945 hebben alleen Harry Truman en Lyndon Johnson er na vier jaar vrijwillig een punt achter gezet. Veel Democraten vinden dat het van staatsmanschap zou getuigen als Biden dat ook zou doen. Hij bewees dat de overheid best in staat is om een beleid te voeren dat goed is voor het land en voor de mensen. Zijn plekje in de geschiedenis is daarmee veilig.