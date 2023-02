Iraans parlementslid: ‘Waarom vindt het Westen dat Iraanse vrouwen gered moeten worden?’

Ahmad Naderi (41) studeerde antropologie in Duitsland en schreef in 2015 een proefschrift over de geo-politieke rol van de sjiitische islam. Vandaag verdedigt hij als conservatief Iraans parlementslid de gewelddadige onderdrukking van de protesten in zijn land.

Wijlen de Iraanse revolutionaire leider ayatollah Ruhollah Khomeini zei ooit dat het behoud van de macht voor alles gaat. Rechtvaardigt dat het recente geweld van uw regering tegen het Iraanse volk?

Ahmad Naderi: Ten eerste streeft elke staat nu eenmaal machtsbehoud na. Ten tweede hebt u niet het volledige plaatje: er zijn Iraniërs die fundamentele veranderingen willen, maar dat is slechts een minderheid.

Nochtans zijn honderdduizenden Iraniërs maandenlang op straat gekomen, ondanks het risico op arrestatie of zelfs doodstraf.

Naderi: Iraniërs zijn conservatief in hun waarden, vooral op het platteland. Ik woon hier en weet hoe de vrouwen denken.

U zou Iraanse vrouwen zelf kunnen laten kiezen hoe ze zich kleden.

Naderi: De meerderheid van de Iraanse vrouwen is niet tegen de hijab. De echte vraag is: waarom vinden Europeanen en Amerikanen dat Iraanse vrouwen gered moeten worden?

De opstand tegen de wettelijke kledingvoorschriften voor vrouwen is ook een symbool van verzet tegen de alomtegenwoordige corruptie en een theocratisch bewind.

Naderi: De zedenpolitie vertoont zich al weken niet meer op straat. Kijk maar in Teheran, veel vrouwen dragen helemaal geen sluier. Ze doen wat ze willen.

Waarom schaft u de zedenpolitie niet gewoon af? Dan weten Iraanse vrouwen dat ze ook morgen geen pesterijen hoeven te verwachten.

Naderi: Het parlement debatteert momenteel over veranderingen.

De overheid onderdrukt de protesten met buitenproportioneel geweld. Er waren tienduizenden arrestaties, bekentenissen werden afgedwongen, beklaagden mogen hun advocaat niet raadplegen, doodvonnissen worden snel uitgesproken, veiligheidstroepen folteren systematisch. Waarom wordt er zo hardhandig opgetreden?

Naderi: Twee geëxecuteerden hadden veiligheidsagenten gedood. Moord wordt in Iran met executie bestraft. Dat is de wet, die voortvloeit uit de islamitische cultuur. De doodstraf is gebruikelijk in veel andere islamitische landen. En ook in Amerika en China vloeit deze strafmaat voort uit culturele componenten. Dat is cultuurrelativisme, een term die ik me nog herinner van mijn eerste college antropologie. Er werd ons geleerd andere culturen te respecteren. Dat zou ook andersom moeten gelden. De derde geëxecuteerde was lid van een terroristische groepering.

Hebt u daar bewijzen voor?

Naderi: Het zijn vaststellingen van onze inlichtingendiensten. Er waren twee buitenlandse groepen bij betrokken, de zogenaamde Volksmoedjahedien en de Pjak, Koerden die vanuit Irak opereren.

Op filmpjes van protesten is te zien hoe politie in burger demonstranten met wapenstokken te lijf gaat of met rubberen kogels beschiet. Het is systematisch geweld.

Naderi: President Ebrahim Raisi heeft zojuist op de 44e verjaardag van de revolutie een uitgebreide amnestie uitgevaardigd. De meeste gevangenen hebben de gevangenis al verlaten. Wij hebben ook geen 500 gedode demonstranten geteld, zoals zogenaamde mensenrechtenorganisaties verkondigen, maar 200.

De executievonnissen werden zeer snel uitgesproken, zonder eerlijke processen. De Europese Raad heeft 16 commandanten van de Revolutionaire Garde en Iraanse parlementsleden op sanctielijsten gezet. Verbaast u dat?

Naderi: De Garde is een officieel onderdeel van ons leger, ze zijn diep geworteld in de samenleving. We zullen dat met tegenmaatregelen vergelden. Intussen zijn er al 18 personen en 19 organisaties getroffen door EU-sancties. De roep om mensenrechten is trouwens een twijfelachtig wapen geworden van de westerse buitenlandse politiek. Onder het mom van verdediging van de mensenrechten vallen de VS andere landen aan en doden daar talloze inwoners, wier mensenrechten ze dan zogenaamd willen beschermen. Vindt u dat goed?

Veel Iraniërs beschuldigen vooral de Revolutionaire Garde van corruptie. Die zou grote delen van de economie controleren en op de zwarte markt profiteren van het door sancties veroorzaakte tekort.

Naderi: Dat is absoluut onjuist. Het Iraanse volk staat achter de Islamitische Revolutionaire Garde en steunt haar strijd tegen terreur en natuurrampen. Zij zijn de behoeders van onze veiligheid.