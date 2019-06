Op 23 juni wordt in Istanbul voor de tweede keer dit jaar een nieuwe burgemeester verkozen. Hoe ervaren de Turken die in Istanbul wonen en werken de komende verkiezingen?

'De atmosfeer in Istanbul, en eigenlijk in heel Turkije, is zeer onrustig,' vertelt Meltem. Voordat ze naar Ankara verhuisde, woonde ze jarenlang in Istanbul. 'Turkije is een diep verdeeld land op politiek en sociaal vlak. Dit vertaalt zich in Istanbul in twee grote kampen die recht tegenover elkaar staan.'

...