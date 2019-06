Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in Istanbul: 'De tijd van angst en haat in dit land is voorbij'

Op 23 juni kiest Istanbul voor de tweede keer dit jaar een nieuwe burgemeester. Oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu, die in maart won, ligt volgens de peilingen opnieuw op kop. Maar de regeringspartij AKP van president Erdogan is niet van plan de metropool op te geven, want 'wie Istanbul heeft, heeft het land'.

Tienduizenden mensen stromen samen voor de toespraak van kandidaat-burgemeester Ekrem Imamoglu. 'Op onze pleinen is er liefde.' © EMRAH GUREL