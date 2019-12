Het parlement in New Delhi heeft woensdag de omstreden burgerschapswet goedgekeurd die het makkelijker maakt voor niet-moslims uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh om staatsburger van India te worden.

Het hogerhuis of Rajya Sabha stemde voor de wet, eerder was dat al gebeurd in het lagerhuis of Lok Sabha. De geamendeerde burgerschapswet maakt het makkelijker voor hindoes, sikhs, boeddhisten, Jains, Parsi en christenen uit naburige landen met een moslimmeerderheid om staatsburger van India te worden.

'Moslims in dit land hebben geen reden om zich zorgen te maken', zei de federale minister van Binnenlandse Zaken Zajeb Amit Shah in het Indiase parlement. 'Deze wet heeft tot doel het burgerschap te verlenen, niet om het te ontnemen.'

Maar de oppositie ziet dat anders. 'De wet is een aanval op India's grondwet en democratie. Ze raakt de ziel van India en is moreel laakbaar', aldus Anand Sharma van de Nationale Congrespartij.

Verschillende parlementsleden van de oppositiepartijen hebben gezegd dat de wet via de rechtbank zal worden aangevochten.