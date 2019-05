Is hij een economische heiland met een religieuze overtuiging, of een religieuze fanaticus met een economisch plan? Een portret van Narendra Damodardas Modi, de Indiase premier die vorige week de grootste overwinning uit zijn politieke carrière boekte.

Toen hij nog een prille tiener was, zwom hij elke dag in het van krokodillen vergeven Sharmishthameer. In het midden van het de plas klauterde hij uit het water, holde naar de plaatselijke hindoetempel, hees daar de vlag en zwom doodgemoedereerd terug.

...