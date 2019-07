Humanitaire crisis dreigt in Mexico ondanks daling aantal migranten

Het aantal vluchtelingen dat in juni in Mexico is aangekomen met de hoop de Verenigde Staten binnen te raken, is afgenomen. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag laten weten. Het ministerie waarschuwt tegelijk wel voor een humanitaire crisis als het aantal aankomsten niet sneller daalt.

© Belga