Huis van Afgevaardigden VS stemt voor einde 'shutdown', maar impasse duurt voort

In het Huis stemden vijf Republikeinen samen met 234 Democraten voor het heropenen van de overheid. 192 Republikeinen stemden tegen. Toch zal de impasse rond de Amerikaanse begroting voorlopig nog voortduren. Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, heeft al laten weten dat daar niet zal worden gestemd over het Democratische voorstel.

Ook Trump blijft fel tegenstander van een begroting waarin geen geld voor de grensmuur inbegrepen is. Hij belooft een veto uit te spreken als de Republikeinen in de Senaat toch instemmen met het Democratische plan.

In een korte persconferentie die Trump eerder op donderdag gaf, feliciteerde hij Nancy Pelosi, de Democrate die werd verkozen als nieuwe Speaker van het Huis van Afgevaardigden. Maar direct daarna benadrukte hij opnieuw dat er wat hem betreft zeker 5 miljard dollar moet worden vrijgemaakt om een grensmuur te bouwen. 'Zonder een muur kan de grens niet veilig zijn', herhaalde hij nog maar eens.

Pelosi noemde de muur donderdag nog 'immorreel'. Nita Lowey, de Democratische voorzitter van de begrotingscommissie in het Huis, zei voor de stemming dat het Congres zich niet kon laten leiden door de 'belachelijke eisen' van de president. 'Onze nieuwe, Democratische meerderheid is verkozen om de chaos te beëindigen en op verantwoordelijke wijze te regeren.'

Vrijdag is de veertiende dag van de 'shutdown' in de VS. Een oplossing lijkt nog niet in zicht. De langste 'shutdown' ooit vond plaats rond de jaarwisseling van 1995-1996, toen de overheid 21 dagen lang zonder geld zat.