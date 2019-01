Democrate Nancy Pelosi verkozen als voorzitter van Huis van Afgevaardigden

Een meerderheid van 220 van de 435 leden van het Huis van Afgevaardigden stemden voor Pelosi. De Democraten applaudiseerden luid toen de resultaten van de stemming werden bekendgemaakt, nadat het nieuwe Congres was ingezworen.

Toch was de weg naar het voorzitterschap niet zonder hindernissen voor de 78-jarige Pelosi. In november opperden enkele Democraten in het Huis nog dat het tijd werd voor een jongere kandidaat.

Met haar aanstelling wordt Pelosi de machtigste vrouw in de Amerikaanse politiek. Het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden is na de president en vicepresident, de machtigste politieke functie in de VS. Ze oefende de functie al eens uit van 2007 tot 2011, en volgt de Republikein Paul Ryan op aangezien de Democraten opnieuw de meerderheid behaalden bij de tussentijdse verkiezingen voor het Huis vorig jaar.

Nu de Democraten weer de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden zal het voor president Donald Trump een pak moeilijker samenwerken worden met de instelling. De Republikeinen hebben wel nog steeds de meerderheid in de Senaat.