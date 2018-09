Hoorzitting Kavanaugh: kandidaat-rechter neemt het woord in de Senaat

'Niemand zal me zover brengen dat ik me terugtrek uit het proces', aldus Brett Kavanaugh in zijn vurige openingsverklaring. 'Ik ben onschuldig. Ik heb nooit seksueel geweld gebruikt tegen iemand, niet op de middelbare school, niet op de universiteit.'

Hij was tijdens zijn getuigenis erg emotioneel, zeker als hij sprak over zijn tienjarige dochter en het effect dat de beschuldigingen hebben op zijn gezin.

Ook verklaarde Kavanaugh dat hij niet op het feest was waar de feiten volgens Christine Blasey Ford plaatsvonden. 'Ik weet dat elke soort van onderzoek me zal vrijspreken', aldus Kavanaugh. 'Dit benoemingsproces is een nationale schande geworden', zei hij ook. 'De grondwet geeft de Senaat een belangrijke rol in dat proces, maar jullie hebben adviseren en toestemming geven vervangen door opsporen en vernietigen (search and destroy).'

De rechter beschuldigt de Democraten in de Senaat er bovendien van om er alles aan te doen om zijn aanstelling tegen te houden, door bijvoorbeeld te zeggen dat de mensen die hem steunen slechte mensen zijn. 'Door dergelijke uitspraken te doen mag het niet verbazen dat mensen alles willen doen, zelfs fysieke bedreigingen uiten tegenover mijn familie', zei hij. 'Dit heeft mijn gezin vernietigd, en mijn goede naam', aldus Kavanaugh nog. 'Deze afgelopen twee weken waren een georkestreerde politieke aanval, aangewakkerd door opgekropte woede tegenover president Trump en de verkiezingen van 2016.'

Kavanaugh stelde ook nog dat hij er niet aan twijfelt dat Ford door iemand zou zijn aangerand, maar dat hij niet de dader was.

Ford vier uur aan het woord

De hoorzitting van Ford duurde ongeveer vier uur. Ze vertelde over haar ervaringen met Kavanaugh in 1982, toen hij Ford op een bed zou hebben geduwd en haar zou hebben proberen uit te kleden. Ze verklaarde dat ze schrik had dat Kavanaugh haar zou doden, omdat hij zijn hand op haar mond hield. Daarenboven liet ze weten dat de evenementen een zware impact hebben gehad op haar leven, en dat ze het als haar burgerlijke plicht zag om de Amerikanen in te lichten.

Volgens de Amerikaanse media was Fords getuigenis overtuigend. Een bron binnen het Witte Huis noemde haar optreden zelfs 'vreselijk voor Brett', al heeft Kavanaugh wel nog de kans om zijn kant van het verhaal te vertellen.

Volgens een andere bron heerst binnen het Witte Huis het gevoel dat Ford 'erg geloofwaardig' en 'overtuigend' was.

Chris Wallace van de conservatieve nieuwszender Fox News noemde de hoorzitting zelfs een 'ramp voor de Republikeinen'.

Reactie Trump

President Donald Trump heeft nog niet gereageerd op de getuigenis, maar liet donderdag wel een meeting annuleren met adjunct-minister van Justitie Rod Rosenstein. Dat de president dergelijke belangrijke vergadering uitstelt, wordt door veel media gezien als een teken dat hij ongerust is over de hoorzitting.

Woensdagavond nog verklaarde Trump dat het mogelijk is dat hij zich nog bedenkt over de nominatie van Kavanaugh.

Sen. Graham warns Democrats: “If this is the new norm, you better watch out for your nominees” pic.twitter.com/p9NIryUl7Y — MSNBC (@MSNBC) September 27, 2018

De Republikeinse senator Lindsey Graham verklaarde na de hoorzitting van Ford dan weer dat Kavanaugh even goed een slachtoffer is. Ook waarschuwde hij de Democraten voor repercussies voor de toekomstige benoeming van kandidaten. 'Als dit de nieuwe norm wordt, dat je al wekenlang een beschuldiging hebt en er net voor de hoorzitting mee naar buiten komt, dat je de commissie de kans ontneemt om de timing van de hoorzitting te respecteren (...) Dan zeg ik aan mijn Democratische vrienden: als dit de nieuwe norm wordt, letten jullie best op voor jullie genomineerden.'